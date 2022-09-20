拜登对台立场与美政策不同调 专家：战略混乱

来源：德国之声

作者：William Yang

美国总统拜登在当地时间周日（9月18日）接受美国哥伦比亚广播公司节目“60分钟”访问时，再次重申若中国大陆对台湾发动“前所未有”的攻击，美国将会派军协防台湾。这是拜登上任后，第四次在公开场合表示美国会军事介入台海冲突。

虽然白宫在拜登发表相关言论后，随即向“60分钟”重申，美国对台政策未变，也就是美国对是否会武力保卫台湾保持“战略模糊”，但根据《台湾关系法》，美国有义务确保台湾有自我保卫的能力，但部分专家却认为，拜登上任后针对台湾议题的多次公开发言与美国现行政策不同调，已为美国对台立场造成“战略混乱”（Strategic Confusion）。

台湾国立政治大学亚太研究国际博士学程的助理教授南乐（Lev Nachman）在接受德国之声访问时，便以“战略混乱”来形容拜登再次声称美国会在中国大陆武力犯台时，协防台湾的作法。他说：“白宫与拜登之间的说法脱节不理想的原因是因为，这代表白宫在对台议题上，奉行一种原则，而拜登却以另一种说法来形容美国对台政策。当美国采取行动时，最终结果可能与拜登认为自己可以做的事不同。”

他补充道：“拜登在访问中提到美国派兵协防台湾的前提，是‘前所未有的攻击’还是‘无端的攻击’？美国若在中国大陆无端攻击台湾时提供援助，这种作法实际上仍是战略模糊，所以不能被视为美国在对台政策上的突破。但若拜登是希望在受访时，亮出美国在对台议题上的底线，那他在访问中的用词并未表明美国的底线为何。”

台湾东吴大学政治系助理教授陈方隅则告诉德国之声，拜登这次的说法再次显示美国对台政策是“越来越不模糊”，反而是变得“越来越策略性”。他说：“这是必要的调整，因为中国在对台议题上，并没有在跟你模糊。当拜登跟美国行政团队的固定戏码演到第四次时，就代表拜登心中已有定见，这次的谈话可以解读成拜登画了红线。”

美国华府智库“战略与国际研究中心”(CSIS) 中国实力项目研究员贺博然 (Brian Hart）在推特上发文分析，拜登似乎正试图在美国对台政策上，转向“战略模糊＋”，也就是他会称美国对台政策未变，但他会亲自来部署美军协防台湾。不过，拜登也不会清楚说明美军会协防台湾到什么样的程度。

他写道：“不论你是否同意这样的作法，拜登似乎想在不正式转变美国政策的情况下，加强对北京的威慑信号，但此举会让北京更有理由挑起危机。”

专家：拜登台湾独立自决说令人忧心

除了称中国大陆无端武力犯台时，美国将介入外，拜登在接受“60分钟”访问时，还说美国有一中政策，而台湾有权判断是否要寻求独立。他当时向主持人表示：“美国立场没有移动，我们不鼓励台湾独立，那是他们的决定。”

相关言论也引发部分台美关系专家的忧虑。华府智库“德国马歇尔基金会”亚洲计划主任葛来仪（Bonnie Glaser）在推特上发言写道：“这是拜登第二次说我们应该让台湾决定是否独立。这将比他说如果台湾受到攻击，美国将保卫台湾的言论更让中国担心。”

美国政策研究机构“国际危机组织”（International Crisis Group）的高级分析师萧嫣然也在推特上重申，拜登与“60分钟”的访问中，最重要的部分便是拜登称“台湾对他们的独立作出自己的判断”。她写道：“美国长期以来的政策是，美国不支持台湾独立，也反对任何一方的单方面改变现状。”

对于拜登在访问中一连串与台湾议题相关的言论，前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）在推特上表示，若拜登这些谈话中的其中一个意图，是要展现由总统来制定或改变特定政策，他应该清楚的表达相关讯息。他写道：“自1979年以来，每位美国总统都说美国不支持台湾独立，乔治-布什（George. W. Bush）甚至说美国反对台湾独立。这是因为大家都知道支持台湾独立意味着战争。”

他表示，拜登反复在公开场合坚持美国对台政策没变、美国将派军协防台湾，及台湾该决定是否要独立的论述，在他看来便是“语无伦次”。他写道：“拜登此举最糟糕的情况是，他为了防范共和党抨击他的政府，而摆出玩世不恭的姿态。这样的立场令人不放心。”

台湾政治大学的助理教授南乐告诉德国之声，由于这并非拜登首次在公开场合发表相关言论，而且自从他上任以来，各界已了解拜登容易发表违背美国政策的言论，所以中国可能也会预期拜登会做出类似的事来。但他也说：“拜登此举当然会增加而非降低台海的风险。”