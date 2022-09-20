王岐山出席英女王葬礼 中国的用意很清晰

来源：香港01

作者：郑真

英国女王的葬礼9月19日举行，中国国家副主席王岐山前往英国出席葬礼。在经历中国代表团被拒绝进入国会大厦的乌龙事件后，英国媒体报道18日王岐山一行前往国会大厦瞻仰女王灵柩，19日他将出席女王葬礼。

虽然英国官方邀请的是中国国家主席习近平，但是王岐山出席的规格本身就不低。多年来，中国最高领导人从未出国出席任何人的葬礼。国家副主席或者副总理代为出席葬礼是惯例安排。

比如2013年，中国时任国家副主席李源潮曾作为习近平特别代表前往南非出席该国前总统曼德拉（Nelson Mandela）的葬礼。 2015年，李源潮作为习近平特别代表前往赴新加坡出席新加坡前总理李光耀的葬礼。泰国先王蒲眉蓬（Bhumibol Adulyadej）2017年逝世，当时由中国时任副总理张高丽率团出席丧礼。此番英国女王逝世，王岐山前往英国出席葬礼，说明中国在外交礼仪层面一视同仁。

而众所周知，中英关系近年来跌入冰点。尤其是2018年以来英国在香港问题不断批评中国大陆，在华为市场准入问题上立场反复，中资收购英国晶片厂和参与修建核电站等项目中，也出现批准后再审核的闹剧。

拜登政府上台后，英国作为五眼联盟成员国以及美英澳三方联盟成员国，积极配合美国重振西方中心、打压中国的行动。前不久英国保守党党魁选举，候选人更是将比拼对华强硬纳入竞争议程。成功当选保守党党魁，并出任新任首相的特拉斯（Elizabeth Truss）在反华上一马当先。特拉斯上任前就渲染中国“威胁和挑战”，频繁在涉疆、涉港、涉台等议题上发声，舆论普遍认为未来中英关系会持续跌入冰点。

就是在这样的背景下，中国仍然能派出王岐山这样的高规格官员前往英国，从一个侧面透露了中国的善意。中国并不希望站在整个西方世界的对立面。在全球近500多政要共同出席的这场葬礼外交中，中国并不希望给世界留下和英国不睦的印象。

此次女王葬礼，英国没有邀请的国家是俄罗斯、白罗斯和缅甸，这些国家是明显站在西方对立面的国家。既然英国向中国发出了邀请，就说明暂时没有将中国列入俄罗斯这样的对抗国家阵营。中国自然以礼相待，没有必要刻意突显中英紧张关系。

王岐山前往英国之前，在大西洋彼岸的美国，中国驻美国大使秦刚9月6日在美国密苏里州出席中美气候智慧型农业圆桌会，并考察当地农场。秦刚在农场主金伯利家中做客，并试驾拖拉机，做“一日农夫”。秦刚直言中美农业合作可以超越简单的“你买我卖：。

在此之前，秦刚还访问位于密苏里州密西西比河之滨的圣路易斯市，出席圣路易斯-南京姐妹友城43周年纪念活动，并为当地棒球队红雀队主场比赛开球。当秦刚穿上象征圣路易斯-南京友城43周年的43号主场队服，在现场主持人的介绍和全场观众欢呼中步入红雀队主场场地时，人们丝毫感受不到中美关系的剑拔弩张。

秦刚在美国频频参与友好交流活动，是在竭尽所能为中美合作铺路。从高规格对待英国女王的葬礼到秦刚在美国展现友好的一面，中国在展现自身是一个可以合作的友好伙伴的形象。尽管俄乌冲突和佩洛西访问美国等一系列事件让全球的冷战氛围加剧。但是中国不会对号入座自动落入修昔底德陷阱。

同样是王岐山前往英国之前，中国国家主席习近平两年多来首次出国访问选择了上合领导人峰会，此次上合最大的看点是启动接收伊朗成为正式成员国的程序，并吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔为对话伙伴国。由此，上合组织开始把影响力扩大到了中东。不少人认为上合加紧扩容是对美国组建反华联盟的回应。

一边是斗争准备，一边是善意的宣示，大国竞争，向来是在虚虚实实真真假假当中扑朔迷离，过分相信对抗，就会错过发展合作的机会，而一味相信善意就会被对方时不时表露的恶意狠狠打脸。兵者，诡道也，或许更能诠释中国如今的外交谋略。