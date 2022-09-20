道德虚无主义害惨民进党

来源：美丽岛电子报

作者：陈国祥

民进党最近声望与支持度直直落，问题主要不出在施政作为荒腔走板，而在于许多言行违逆人民信奉的道德观，缺乏应有的是非善恶观念，以致于许多民众为之痛心疾首。

最近最让人痛心的是攻讦慈济。举世皆知，慈济行善天行功德无量，意念与行动悉以慈悲与善心出发，只因执行长说出两年前购买捐献疫苗过程艰辛，透露一些相关人士接连劝阻，这番坦言却招来官方、绿营人士以及侧翼疯狂攻击，甚至辱骂慈济是中共同路人。其实，周玉蔻之流的道德水平，连帮慈济提洗脚水的资格都没有，如今却指着一个善名满天下的上人叫骂，成何体统？

还有，前一阵子的林智坚硕士论文抄袭案谎言连篇，平民百姓都确信其中有伪，但当事人诡辩无度，其师陈明通的狡辩也是无耻之尤，蔡英文主席居然还下令全党力挺。这跟民众最下限的是非善恶的价值标准背道而驰。这种行径被认为是典型的“道德虚无主义”，心中没有是非善恶价值观，毫无道德准绳，一切为我意志是从。

由于蔡英文及民进党在道德上的虚无表现令人心寒，所以民意支持度剧挫，美丽岛民调和台湾民意基金会民调均显示，民进党一个月来声望呈坠崖式下跌。台湾民意基金会日前公布的“台湾人的政党认同与支持”民调，显示20岁以上台湾人中，支持民进党者只有22.4％，创2016年蔡英文上台至今的新低纪录，而且与上个月相比较，其支持度重挫7.8个百分点。剧跌的关键原因无非是其诸多不道德、无是非、没耻感的作为令人难以苟同。

蔡英文及民进党道德虚无主义（Moral Nihilism）的病症再明显不过。这种心态其实也是一种道德观，相信世间没有什么本质上是道德或不道德的事体，只要我喜欢或是有利于我，没有不可做的事，也没有不能使的手段，其是非观或价值观全然是非道德的。有道德虚无主义倾向的人与团体，心中没有道德负担，更不会有道德性的驱动力，所以自由度较高。这种人和团体百无禁忌，可为切身利益或权位而无所顾忌地向前冲。

道德虚无论者认为世界上所有事情在本质上无关道德，而人们所认知到的道德本身，是人类刻意建构出来的，只是人为设定的一套复杂规则或是行为指南，本身不具备绝对的与相对的存在性。基于这种认知，他们对道德有着不受其限制的倾向，只要有利于达成想要的目的，就不在乎冲击与颠覆人们认知的是非善恶准则，也就是“为达目的，不择手段”，并且将这种视为理所当然，以致于这种概念不断向下、向外延伸，影响其党员与支持者。

道德虚无主义诱人之处，在于其本身站在既成道德的对立面，并且是一种改变人为设置与限制的价值观，可以不受节制，所以拥有相对的自由，观念上可为追求个人目的或团体利益而无需再被束缚。在道德虚无主义主导之下，一般人认定的不正当目的，或是不该采行的手段，他们都互不在意，随意拣选对自己有利的目标与手段率性而为。

蔡英文及民进党陷入道德虚无主义的根本原因，在于他们信奉胜选至上主义，只要有助于胜选，任何道德规范都不在意，任何卑劣手段都可采行；选举摆中间，一切是非善恶的价值观都靠边站。长期以来许多卑劣的选举奥步，对竞争对手的人格毁灭无所不用其极，所采取的种负面选举手段多能得逞。令人印象深刻的人格谋杀奥步比比皆是。

比如，2006年高雄市长选举，陈菊阵营在选前之夜召开“贿选抓到了”记者会，抹黑黄俊英，一夜翻转选情；更早之前的吴敦义绯闻案无中生有，造成选情重创，谢长廷怡然胜出。有如，2005年桃园县长选举，绿营支持者林一方拍非常光碟抹黑朱立伦。 2020总统大选，对于韩国瑜的人格毁灭手段也是层出不穷，一路用不实指控追杀到底。2018年新北市长选举，民进党抹黑侯友宜文大宿舍案，其实经营完全合法却也被其诬指违法；2014年彰化县长选举，立委段宜康诬指林沧敏涉嫌诈领补助款，扬言如果所言不实将吞下曲棍球，结果法院判定他毁谤。

这些都是不择手段的不道德选举方式，为了胜选，一切都可为。而且，选举的价值被无限放大，胜选于焉成为最高道德，凌驾其他一切事情之上，于是不但选举期间成为道德假期，其他领域的政治道德也被虚无化了。民进党及其他任何政党，如果不扬弃道德虚无主义而肆意妄为，也许可以得逞于一时，但被多数民众看穿之后，将被彻底唾弃。