美联储经济预测即将揭晓 为更高失业率做好准备吧

来源：彭博社

作者：Matthew Boesler

在周三公布点阵图时，美联储官员将把近几周来所做的经济预警以数字形式表现出来，预计对利率和失业率的预测将会大幅上调。

美联储周二起在华盛顿举行为期两天的政策会议，外界预期官员们将连续第三次上调基准利率75基点。

这意味着基准利率将升至2008年金融危机前以来的最高水平。紧缩周期的下一阶段将带来更大的经济风险，这可能会在他们的修订后的经济预测中得到反映。

自6月上一轮经济预测公布以来，美国通胀几乎没有降温，这促使美联储采取了更加激进的立场。他们也越来越怀疑失业率和通胀率之间的关系，这可能是他们现在倾向于让经济活动进一步放缓的部分原因。

德意志银行驻纽约高级美国经济学家Brett Ryan表示，“当然，利率上升将对失业产生更大的影响。我们预计在美联储的新预测中，失业率将接近4.5%，他们仍然会提到‘软着陆’前景，但也会暗示其中有很高的经济衰退风险。”

今年6月，美联储决策者对失业率的预测中值是到2024年底前将累计上升0.5个百分点，达到4.1%。自那次会议以后，每月公布的CPI数据总是令人失望。劳工部9月13日发布的最新报告显示，8月份通胀率仍然达到8.3%。

美联储主席鲍威尔和其他官员加大了对加息的公开警告，鲍威尔在8月26日于杰克逊霍尔发表的重要讲话中表示，他们将“给家庭和企业带来一定痛苦”，这是“为降低通胀要付出的不幸代价”。

彭博经济学观点

“美联储的预测将围绕一个主题，那就是要为更高失业率做好准备。在通胀得到控制前，美联储会进行更多次加息，利率会在更长一段时间内保持在限制经济增长的水平。当前市场对利率峰值的预估为4.4%，决策者很可能会认为这点已经被充分消化”。

-- Anna Wong、Andrew Husby、Eliza Winger

十五年来一直被视为偏鸽派的芝加哥联储行长Charles Evans在9月8日表示，他“对渡过难关抱持乐观态度，相信在驯服通胀时可以把失业率保持在4.5%左右”。他补充说，这“仍然是一个相当不错的结果，尽管对一些人来说代价颇高”。

但是，挥之不去的通胀并不是导致美联储对经济悲观情绪上升的唯一数据。创纪录的职位空缺也是原因之一。自6月以来，围绕失业率的公开辩论愈演愈烈，或许预示着美联储官员认为的与长期较低且稳定的通胀率相一致的失业率预估需要上调。

自疫情爆发前以来，他们对失业率的预估中值一直稳定在4%左右，如果上调该预期，将标志着决策者的想法发生重大转变。鲍威尔在7月27日的新闻发布会上暗示了这个可能性，当时他说职位空缺被填补的速度出现了下降，说明“失业率一定已经显著上升了”。