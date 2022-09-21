香港全面复常不能再叹慢板

来源：明报

明报社评

第25届香港渣打马拉松“死而复生”，田径总会宣布，得到港府全力支持，积极计划明年2月中举行。回看这次“渣马告吹”风波，虽然田总和政府均强调双方有心合作，然而事件予人的感觉，却充满博弈操作味道，有关疫下参赛人数限制，政府最终接纳田总提案，“为挽盛事而跪低”一类揣测不胫而走，实难避免。香港疫下复常滞后，主办盛事面临重重挑战，各方催迫政府松绑防疫措施，压力只会愈来愈大。政府处境愈益被动，讨价还价本钱减少，若不追上周边地区复常步伐，受压退让情况，有可能一再出现，影响管治权威。政府疫情管控要有新思维，化被动为主动，以免处处受制。

复常步伐落后于形势

政府办盛事受制于人

冠病疫情爆发近三年，亚洲多国近月都已踏上全面复常之路，相比之下，香港无论外防输入还是内防扩散，均比很多国家来得严厉，直接影响到香港主办大型盛事。近月香港多项大型体育盛事告吹，包括香港十公里锦标赛、香港公开羽毛球锦标赛，至于世界龙舟锦标赛，明年亦将移师泰国。原定11月下旬举行的第25届香港渣马，上周五亦一度传出取消，政府与田总连日商讨，及至昨天，总算“救回”赛事。根据田总最新公布，第25届渣马将于明年2月12日举行，大会将严格遵守各项防疫指引，惟未提及参赛人数；政府体育专员德强回应时则说，参赛名额“暂时维持在2.5万人”。

渣马1997年首度主办，疫情爆发前，每届参与全马及半马的跑手，接近4万人。回看香港渣马历史，只曾试过一次取消（2020年），原因正是冠病疫情。去年渣马因疫情押后至10月举行，尽管当时香港处于清零状态，惟出于防疫考虑，当局只准1.8万人参赛，另外田总还要遵守一系列防疫规定，诸如安排跑手分组流水式起步等。综合各方资料，早于今年6月，田总已就本届赛事安排，向当局提交首份计划书，经过两个多月磋商，双方似乎仍未就参赛人数取得共识。及至上周五，事态急转直下，田总以“未获政府及时回复”为由，取消11月渣马，政府则对田总不等政府回复便取消活动感到不解和失望，重申一直积极支持举办盛事，建议另觅日子举办。

这次“渣马告吹”风波，事态发展峰回路转，不少地方都令人觉得事不寻常。根据田总方面说法，政府迟迟未回复是否批准11月作赛，田总仅得两个多月时间，不够时间筹备，上周五决定取消赛事，纯粹出于“技术原因”，“别无选择”。可是政府人士却提到，去年渣马，政府同样是在举行前两个月批出，言下之意是政府做法有先例可援，时间亦应该足够。另外，田总上周五宣布取消赛事前，有否告知政府相关决定，也是一大疑问。若说田总跟政府“合作无间”，相关官员理应一早得知，反应不会如此错愕。

当然，政府处理这次事件，明显亦有问题。田总6月提交渣马首份计划书，将参赛名额定为3万多人，接近疫前水平，遭政府拒绝。及至本月8日，田总召开记者会，公布赛事拟于11月20日举行，参赛名额预定2.5万个，要求政府一周后回复，政府显然没有意识到这原来是一个“通牒”，如常走程序，将田总方案交予医卫局等不同部门考虑，并无想过加快处理。

田总宣布取消渣马同一天早上，体育专员杨德强接受访问，提到政府原则上批准举办，但需再商讨参加人数及防疫措施，当中特别提到，虽然田总主动将参赛名额减至2.5万人，“但去年办赛事时几乎零确诊，近期每日仍有数千宗”，政府“需要考虑更多”，倘若人数大幅下调，主办方收支和商业赞助或会受影响，“所以商讨像摇摇板般拉锯”。有关说法反映田总与政府各有考虑，外界无法得知“拉锯”过程每一细节，唯一肯定的是田总单方面宣布取消11月渣马后，政府急急再与田总磋商，最终“暂时维持”2.5万人参赛。若有人因此得出“政府为挽盛事被迫跪低”的印象，似乎也不能说是毫无理由。

政府宜化被动为主动

交代终局复常路线图

渣马不止在港举行。今年12月，新加坡也将举行渣马，参赛人数定在5万，由于当地已全面开关，海外跑手只要完成接种冠病疫苗，入境即可自由活动免检测免隔离。香港疫下复常步伐继续落后于周边国家，竞争形势只会愈益被动，就算政府想争取主办大型盛事，讨价还价本钱亦会愈来愈少。政府今夏积极筹备11月主办金融高峰论坛，根据上月初外电报道，多间大行高层都将香港豁免指定酒店检疫，作为赴会大前提。随着港府短期内料将公布“0+7”入境检疫安排，问题似乎得到解决，然而事态正正突显政府的被动处境。

香港是高度开放小型经济体，缺乏本钱抗逆外围大势，特区政府疫情管控落后于形势，一旦有求于人，必然容易受压，大型盛事合作伙伴一定会趁机要求港府松绑防疫措施，与已经复常的国家看齐。特区政府与其一再被人牵着走，不如化被动为主动，改变现在疫情管控思维，早日交代全面复常终局蓝图。