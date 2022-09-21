梅德韦杰夫预告护“领土” 外界忧俄最终用核武

来源：明报

乌东顿巴斯地区由亲俄武装控制和自称独立的所谓“卢甘斯克人民共和国”和“顿涅次克人民共和国”宣布，会在本周五（23日）起一连五天举行要求加入俄罗斯联邦的公投。其后乌南赫尔松州和扎波罗热州的俄占区也决定同期举行“入俄”公投。这代表俄罗斯正式展开吞并侵乌占领区的程序，进一步令人忧虑事态会发展至俄军加强军事动员，甚至最终去到使用核武。俄安全会议副主席梅德韦杰夫昨明言，到俄占区正式“入俄”后，若再受侵犯则俄方可使用“一切自卫武力”。乌克兰外长库列巴表示“假公投”无阻乌军“继续解放”俄占区；美国也表示不会承认“假公投”结果。

战前已获莫斯科单方面承认独立的“顿涅次克人民共和国”和“卢甘斯克人民共和国”昨日分别透过社交平台Telegram（Tg）宣布，会在23日至27日举行入俄公投。前者行政首长普希林更宣称“顿巴斯要回家了”。不久赫尔松州俄占区当局也宣布要在23日至27日举行入俄公投；在俄方势力控制范围较小的扎波罗热州俄占区，行政当局也宣布举行入俄公投。

乌外长：假公投不会改变任何事

乌克兰外长库列巴昨在Twitter称：“虚假的‘公投’不会改变任何事情，任何混杂的‘动员’也不会。俄罗斯以往曾是、现在仍是非法占领乌克兰部分土地的入侵者，乌克兰有解放领土的权利，无论俄罗斯说什么也好，（乌军）也会继续解放它们。”

这一系列显得仓卒的入俄公投，导火线似乎是俄军本月在乌克兰东北部溃败。每日更新乌克兰战况的华盛顿智库战争研究所（ISW）在最新报告指出，这些俄占区的紧急入俄公投呼吁，反映乌军反攻捷报在乌东亲俄武装以至克宫决策者之间“引发恐慌”。

因被克宫打压而在俄罗斯境外运作的独立媒体Meduza引述消息人士报道，在乌军反攻报捷后，莫斯科曾决定“叫停入俄公投”并无限期推迟，并撤回原先在乌南地区负责筹备公投的政治技术官僚，直至上周后期，克宫内部依然打算不急于举行公投。

赌乌军不敢攻击俄领土

不过政治风向在过去数天急变，亲克宫人士向Meduza表示，包括多名政府和安全部门高官、被称为“战争党派”的小组支持升级对乌冲突，包括在俄作军事动员，并向克宫极力游说——其代表人物包括前总统兼现任安全会议副主席梅德韦杰夫（Dmitry Medvedev）、执政统一俄罗斯党秘书长图尔查克（Andrey Turchak）和国家近卫军总司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）等。报道引述消息称，普京也倾向尽快举行公投。

据Meduza引述的三名亲克宫消息人士，入俄公投旨在制止乌军推进，打赌他们不敢攻击俄领土。这点从梅德韦杰夫昨在顿巴斯和乌南俄占区宣布入俄公投前的发言可略窥一二，他在Tg明言入俄公投不但有助俄方保护这些地方的居民和“恢复历史公正”，相关地区入俄后，还会为世界带来不可逆转的地缘政治转型，“侵犯俄罗斯领土是罪行，容许你们（指俄方）使用一切自卫武力”。

梅德韦杰夫虽未点名提及核武，但显然这包括在“一切自卫武力”之中。他本月初在Tg写道，俄罗斯拥有的庞大核武库存是守护俄强权的“最佳保证”。西方舆论因此忧虑俄方动用“战术核武”，克宫对此表示应去看俄罗斯军事准则——其最新版本列明，俄罗斯本土如受常规武器攻击，因而面对存亡危机，俄方即会“保留使用核武器作回应的权利”。

分析：对西方明确最后通牒

研究克宫政治的咨询机构R.Politik创办人斯塔诺瓦娅（Tatiana Stanovaya）向《卫报》表示，昨日发生的一切事情是对乌克兰和西方的“绝对明确的最后通牒”，“要不乌克兰撤退，要不会有核战”。