中央开绿灯通关国际 港府须做好配套

来源：星岛日报

星岛日报社论

正当社会要求对外通关声音愈来愈大，港府表示正积极考虑进一步放宽入境检疫安排之际，中央官员首次开腔认为香港可因时因势调整防疫措施，当局宜把握形势，尽快松绑，先加快接轨国际的步伐，才能发挥香港联通世界的应有角色，为社会复常和经济复苏打开新局面。

特首李家超昨天表示，确诊有回落象，各部门正积极研究入境人士检疫安排的调整空间，强调政策方针是尽量扩大联通世界，与国际接轨，减少检疫安排为旅客带来不便，防疫政策绝不走回头路。与此同时，港澳办副主任黄柳权在另一场合表示，香港接轨世界，与跟大陆通关并无矛盾，港府根据疫情变化和香港实际情况，因时因势调整和优化防疫政策是无可厚非，意味中央为香港先与国际通关开绿灯。

宽入境吸活水防经济续滑坡

港府上月放宽入境检疫安排，采用“3+4”，即三天酒店检疫及四天家居医学监察后，并未为疫情输入带来额外安全风险，社会有声音要求进一步放宽至“0+7”，但港府却对此显得犹豫，因本地疫情曾一度大幅反弹，担心重症和死亡个案上升，并对公院医疗系统造成重担，又要顾及与大陆通关的考量。

然而，港府态度在近几日明显出现重大转变，究其原因是经济形势愈来愈不妙。第五波疫情至今仍未断尾，但经济因受疫情冲击而连续两季收缩，第三季以至下半年GDP增长不容乐观，出口货值呈现负增长，中小企经营环境日益严峻，加上股市和楼市疲弱，财政司司长陈茂波日前已预警，今年财赤可能高逾1000亿元，比年初估算的563亿元还要高。

香港属于开放型经济，须与世界和大陆保持畅通便捷联系，不断引入活水，可是疫下香港仍维持相对较严格入境限制，与世界多国完全对外开放，豁免入境检疫限制大相径庭，不但令旅客却步，更令外资因通关不便而将部分人手甚至办公室撤离香港。竞争对手新加坡更乘势以入境免检疫作招徕，举办金融科技节，与香港金融科技周打对台，并推出新政策抢人才、商机和旅客。商界领袖如九仓大股东吴光正日前发声，警告港府不能与世界脱节，须尽快放宽入境检疫措施，以免经济大失血，危及国际中心地位。

香港经济复常滞后，在举办一些大型体育活动亦因防疫设限，导致原定11月的渣打马拉松取消（田总昨天转軚并同意计划明年二月复办），加上世界龙舟锦标赛明年八月移师泰国举行，逼使港府认真考虑提早对外通关，因若继续现行政策，只会进一步削弱香港竞争力，不但令国际金融、贸易和航运中心地位褪色，连举办体坛盛事也失去一定吸引力。

机场检测须到位免成防疫风险

随着中央对香港先通国际关开绿灯，港府更应把握当前疫情回落，有条件推行“0+7”，做好放宽入境配套安排，让通关可有条不紊进行而不会出乱子。首先，机场检测须安排妥当，因放宽入境检疫，相信旅客大增，机场会否继续维持现行对旅客做核酸检测和快测的做法，采样地点是否宽敞得足以容纳数以千计旅客、旅客是否需等核酸检测结果呈阴性才放行、是否有足够采样员，因若未能配合，随时旅客要等结果而在机场滞留，影响旅客对香港的观感。

此外，现在大部分输入个案是在酒店检疫期间发现，一旦旅客入境后便持黄码进入社区，如何确保他们在这七天做检测和如实呈报是一项挑战。当局会否参考日本做法，要求入境人士须在手机下载追踪程式，一旦确诊以便追踪密切接触者。

吃四方饭是香港成功之道，故香港不能一直闭关，须在疫情稳定可控的情况下，尽快对外通关，并做好入境后七天的检测安排，确保不会为防疫带来额外风险，若处理得当，可望增加大陆与香港恢复通关的信心，才能令香港发挥其联同海外和大陆的国际联系人角色。