特朗普宣布投入2024大选的时机

来源：中时电子报

作者：严震生

9月13日新罕布什尔的初选举行过后，美国两党期中选举候选人名单正式出炉。由于特朗普在输掉2020年总统大选后，不愿意接受败选结果，还默许或鼓励支持者攻击国会山庄，企图阻挠副总统彭斯（Mike Pence）以参议院议长的身份认证拜登的当选。部分共和党众议员因为不认同特朗普的煽动暴力做法，投票支持弹劾特朗普，其中还有两位受邀参加“1月6日调查委员会”，成为他眼中的“十大寇”。特朗普誓言在他们竞选连任时，支持党内对手，在初选中将这些叛徒拉下。

这“十大寇”中，四位选择退休，而不愿意和特朗普再做缠斗，包括参与“1月6日调查委员会”的伊利诺伊州众议员金辛格（Alan Kinzinger）；四位在初选中落败，包括最著名的钱尼女士（Liz Cheney），她在怀俄明州初选中，输给特朗普力挺的候选人近四成的选票，败下阵来。华盛顿州的女性众议员博伊特勒（Jaime Herrera Beutler）尽管表现比钱尼强，但仍然以不到1个百分点惜败。密歇根州的梅耶（Peter Meijer）则是以3个多百分点，输给不承认特朗普败选的初选对手。在1月6日暴力国会山庄事件之前，一直是特朗普支持者的南卡罗莱纳州众议员莱斯（Tom Rice）和钱尼女士情况相似，他以不到特朗普支持对手一半的票数遭到淘汰。两位在初选中获胜的是华盛顿州第4选区的纽豪斯（Dan Newhouse），及加州第22选区的瓦拉道（David Valadao），但胜过党内特朗普支持对手的票数都在5个百分点内。如果将特朗普吓走的四位没竞选连任者在内，他的成绩是8比2。

特朗普锁定要拉下的几位现任参议员中，阿拉斯加的穆考斯基女士（Lisa Murkowski）及南达科他州的图恩（John Thune），都在初选中胜出。事实上，在争取连任的不分党派的现任28位参议员中，每位现任者都赢得提名再战。这一院的成绩，特朗普是0比2。在没有共和党现任者的竞选较为激烈选区中，特朗普支持的对象如宾州的奥兹医生（Mehmet Oz）、俄亥俄州的畅销书《绝望者之歌》（Hillbilly Elegy）作者J.D.凡斯 （James David Vance）、乔治亚州的前乔治亚大学及美国职业足球运动球星华克（Hershel Walker），及亚利桑那州拥抱特朗普阴谋论的马斯特斯（Blake Masters），都在初选中获胜。这几位候选人的偏激保守立场虽然让他们在初选中脱颖而出，但却不见得能够扩大票源，促成他们在大选中获胜。

在州的层级方面，那些特朗普与拜登2020年选票相当接近州的州政府官员、特别是负责选务的州务卿，曾受到特朗普关切，要求他们宣布有选举舞弊的情形，包括没有公民身份的非法移民、监狱中的服刑人、甚至是已经往生者，居然都参与投票，同时还出现一些没有封条的票箱，让人质疑这些选票就是做票的证据。他特别指出两个总统得票率差不到0.5个百分点的亚利桑那及乔治亚州，应该是他获胜。

乔治亚州务卿拉芬史伯格（Brad Raffensperger）率领该州选务人员戮力从公，发现确实有两个死人投票，而非特朗普所宣称的5000张票，这在通讯投票情况下确实有可能发生，但根本不足以影响选举结果，但他不仅被特朗普斥责，也收到来自特粉的恐吓威胁。不过，他还是能够击败特朗普所支持的对手，代表共和党竞选连任。

在共和党州长初选方面，爱达荷州现任州长里特（Brad Little），击败特朗普所支持的麦吉琴（Janice McGeachin）女士，另一位现任者胜出的是乔治亚州州长坎普（Brian Kemp），他因被质疑未协助特朗普“找到”他在该州所需要超越拜登的选票，惹怒这位前白宫主人，但他却轻易以超过7成的选票，击败特朗普所支持的前联邦参议员珀杜（David Perdue）。另一位特朗普所支持的州检察长候选人也落败。特朗普支持者唯一获胜的是现任副州长邓肯（Geoff Duncan）未竞选连任所留下的开放席次。简言之，特朗普在乔治亚州四大职务选举的成绩单是0.5比3。

从以上三组数据来看，特朗普在众议院小选区的影响力最大，但到了代表全州职务的联邦参议员、州长、州务卿及州检察长，却有他的局限性。由于特朗普背书的候选人不是相信阴谋论者、就是意识形态相当保守的极端分子，他们或许能够赢得共和党内的初选，但能否在大选中扩大票源、争取到足够的中间选票、击败民主党对手，还是要等到11月8日之后才会见分晓。个人相信，如果共和党能够赢得参议院的多数（众议院已是囊中之物），且大部分他的支持者都当选时，特朗普有可能径自宣布投入2024年的总统大选。

作者为国立政治大学国际关系研究中心兼任研究员