总结拜登四次卫台言论 如何解读所谓的“口误”？

来源:香港01

作者:杭子牙

拜登又在放言威胁中国,目前为止已经是第四次了。

9月18日,拜登在接受美国哥伦比亚广播公司(CBS)电视节目《60分钟》访问时,当被问及如果中国大陆对台武统,美军是否会防卫台湾,拜登明确表示,美国将会派兵防卫。

拜登的原话是:“是的,如果事实上发生前所未有的攻击的话。”

当被进一步要求阐明他这句话的意思,是否意味着若武统发生,美国的反应会与对俄乌战争(只援助不派兵)不同,即假如武统发生,美军的男男女女将会保护台湾时,拜登清楚回答说:“对。”

不过媒体注意到,白宫发言人随后对拜登讲话做出澄清,称:“我们的台湾政策没有改变。”

事实上,这已经不是拜登第一次表示若中国大陆对台动武美国会出兵援助,白宫发言人也不是第一次跟进澄清。拜登上任以来,类似事件,此前已经至少发过三次。

第三次

今年5月23日,在访问日本期间,拜登就做出过类似表述,白宫发言人也澄清过。

当时,在访问东京期间与日本首相岸田文雄举行新闻发布会时,拜登暗示在帮助台湾一事上,他愿意比帮助乌克兰走得更远。

当时有位记者向拜登提问说,“出于显而易见的原因,你不愿意军事介入乌克兰冲突,”“(但是在台湾)如果真的到了那一步,你愿意军事介入保卫台湾吗?”

拜登直截了当地回答,“是的,”

这名记者接着追问,“你愿意?”

拜登进一步明确表示,“这是我们给过的承诺”。

这是拜登第一次在与外国政府首脑举行的联合记者发布会上做出这一表态。而且是在和中国关系不睦,同时又对台湾实施过殖民占领的日本做出上述表态。

这个表态让拜登政府在发布会现场的一些成员感到惊讶,他们没想到拜登会如此直白表达。

虽然过去多年,在台海情势紧张时,美国一直警告不要对台湾动武,但对于会在多大程度上帮助台湾,通常保持模糊态度。

这件事发生后,白宫很快试图否认拜登所说的意思。

白宫在随后一份匆匆发给记者的声明中写,“正如总统所说,我们的政策没有改变。”

第二次

第二次发生在一年前。

2021年10月21日,在参加CNN在美国巴尔的摩举行的巿民大会接受民众提问时,当被问及台湾若遭攻击美国是否会防卫台湾,拜登也明确表示:“会,我们对此有承诺。”(Yes, we have a commitment to that.)。

在这次CNN大会上,拜登还表示,人们不应担心华盛顿的军事实力,因为“中国、俄罗斯和世界上其他国家都知道,我们是有史以来最强大的国家。”

拜登还表示,“你要担心的是,他们(中国)是否会从事一些行动,使他们陷入可能犯下严重错误的处境。”

针对拜登表述,中国当时立即做出反应。中国外交部新闻发言人汪文斌在例行记者会上说,“中国在核心利益上没有妥协的余地”。

汪文斌还敦促华盛顿应遵守一个中国的原则,在台湾问题上谨言慎行,“不要向台独势力发出任何错误信号。”

据CNN后续报道,一位白宫官员在大会后也试图澄清拜登对台湾的评论,说他在关于台湾的谈话中,“没有指出我们的政策有任何改变,我们的政策也没有改变”。

第一次

第一次发生在美国从阿富汗撤军后。

2021年8月,拜登决定从阿富汗撤军,因为他领导撤军无能,把本来应该的有序撤离演变成一场混乱与灾难。

在全世界媒体镜头关注下,上演了一场美军间接被塔利班士兵追击驱走的大戏,令美国政府与军队威严扫地。

美国匆忙撤军,让他们扶持的阿富汗世俗政府瞬间垮台,原政府官员与阿富汗国内的亲美势力,面临被塔利班政府清算绞死的命运。

目睹拜登此举,一些受美国保护的盟国战战兢兢。拜登的领导能力与美国保护承诺的有效性,在美国内外都遭到巨大质疑,当中当然包括了民进党蔡英文政府和各台独势力。

为安抚盟友恐惧情绪,拜登后来召开了一场记者会,重申美国对盟友的安全承诺。

记者会上,有人向拜登提问,如果两岸发生军事冲突,美国是否会做出回应。

拜登表示“我们会做出回应”。

他然后补充说,“对日本同样,对韩国同样,对台湾也同样。”

拜登还说:“我们对北约第五条款做出了神圣的承诺,那就是如果事实上有人要入侵盟国或对北约盟国采取行动,我们将做出回应。这个情况与我们对日本、韩国跟台湾都一样。”

因为台湾从未像日本、韩国或美国的北约盟国那样,获得美国同样的安全保障承诺,因此拜登的上述说法被视为意义重大。

不过同样,在访谈结束后,拜登政府的一位高级官员也向媒体表示,美国“关于台湾的政策没有改变”。

如何解读?

针对拜登在所谓“保卫台湾”问题上的表述,有媒体与专家习惯称之为“频频口误”或“战略混乱”。

不过,用“口误”来替拜登开脱太没意思了,“战略混乱”恐怕也并非事实。

作为一个长期从事外交工作,负责过国会外交事务,又担任过副总统、总统的外交老手,拜登即便再老迈无能,也不可能频频发生这样的“口误”,更不可能在战略层面如此混乱。

这些所谓的“口误”,与白宫随后即做出的“澄清”,其实一体两面地反映出了美国在台湾问题上的真实态度。

那就是:美国想通过宣扬军事介入吓阻中国,而且也确实有军事介入方案;同时,他们又不愿把自身与台湾彻底绑定,想给自己留条退路。

这也提醒中国大陆,如果那一天发生,一定要做好美国可能军事介入的最坏准备。至于台湾,如果认为美国会为了防卫台湾死一大堆人,那就太幼稚了。