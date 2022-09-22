经济疲态已现，美联储会在11月连续第四次加息75基点吗

来源：澎湃新闻

作者：侯嘉成

北京时间9月22日凌晨2时，美联储宣布，将联邦基金利率目标区间由2.25%-2.50%上调75个基点至3.00%-3.25%，符合市场预期，这是美联储年内连续第三次加息75个基点。

今年以来，美联储已加息5次，累计加息幅度达300个基点。此前四次加息分别在3月、5月、6月、7月，分别加息25、50、75、75个基点，75个基点也是美联储1994年11月以来最大的单次加息幅度。

加息落地后，美股三大指数集体收跌，道指跌1.7%，纳指跌1.79%，标普500指数跌1.71%。美元指数进一步上扬，一度跳涨触及高位111.63，再创2002年以来新高。

美联储在声明中重申，坚定致力于将通胀率恢复至2%这一目标，预计继续上调目标利率区间将是合适的。

根据美联储发布的最新点阵图，美联储官员们预测的年底联邦基金利率中值为4.4%，意味着在今年接下来的两次会议上（11月、12月）可能还将加息125个基点。芝商所FedWatch工具显示，市场预期11月美联储加息75个基点的概率为63.5%，其余36.5%的概率为加息50个基点。

自7月美联储公开市场委员会（FOMC）会议以来，美国8月新增非农就业31万人，失业率维持在3.7%的低位。同时，美国通胀仍处高位，美国8月CPI同比增长8.3%，低于7月的8.5%，而高于市场预期的8.1%。此前6月，美国CPI同比涨幅曾触及9.1%，为1981年以来最高。

值得一提的是，美联储在最新的预测中大幅调低了经济增长预期。美联储预计，今年美国经济增速0.2%（6月预测值1.7%），2023年为1.2%（6月预测值1.7%）。可见的是，美国今年第二季度国内生产总值（GDP）按年率计算下滑0.9%，连续两个季度萎缩。

加息75个基点符合预期

上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷对澎湃新闻表示，这次FOMC议息会议向市场释放的信号是，通胀在6月虽有见顶的迹象，但绝对水平仍然高企，抑制通胀尚未成功，加息仍在路上；同时，目前各项指标没有出现意外，既定的加息路径仍然合理。

胡捷表示，此前市场有人认为可能会加息100个基点，这是对于美联储主席在Jackson Hole会议发言的过度解读。前期美联储加息已经开始见效，没有必要再提升加息幅度，因为那样将向市场释放“之前加息幅度不足”的信号，扰乱预期，徒增对于货币政策的干扰。

东方金诚首席宏观分析师王青对澎湃新闻表示，加息75个基点，基本属于预期兑现。

美国大幅加息或逼迫大多数国家跟进

胡捷表示，总体而言，受加息影响，美国股市在4季度会反复震荡，有望于今年底明年初触底。

汇率影响上，胡捷表示，提息75个基点符合市场的预期，这对各国货币将带来进一步的贬值压力，包括欧元、日元、英镑和人民币。欧元区和欧洲其它国家通胀严重，但俄乌冲突引发的能源短缺对其经济形成全面冲击，导致欧元央行顾忌加息对经济抑制过猛，故升息节奏较美国慢很多。随着美国不断加息，欧元区会加快升息。

王青表示，美联储加息75个基点，表明美国仍处于快速加息过程。这会带动全球金融环境收紧，会在一定程度上迫使绝大多数国家货币政策跟进收紧。对新兴经济体和发展中国家来说，跟进美联储收紧货币政策，主要是为了缓解货币贬值和大规模资本外流压力。

对中国货币政策影响相对小

中国国内影响方面，王青表示，考虑到当前中美通胀形势存在根本差异，美联储快速加息不会带动国内货币政策跟进收紧；着眼于引导宏观经济回稳向上，下一步国内货币政策还将延续宽松取向。不过，在美联储快速加息背景下，监管层会更加关注内外平衡，关注人民币汇率走势，下一步政策宽松的节奏和幅度会更加慎重。

王青表示，预计在经济基本面回暖支持下，未来一段时间人民币汇价出现脱离美元走势的快速贬值风险不大，三大人民币汇率指数有望保持稳定。

中国社科院学部委员余永定此前表示，面对复杂的外部经济形势，中国应该坚持稳增长的宏观经济政策目标，坚持执行扩张性的财政、货币政策。在美联储升息的背景下，坚持汇率浮动，坚持跨境资本流动的有效管理。

“人民币虽然对美元有较大贬值，但由于出口状况良好，人民币相对大多数货币还是表现很好的。目前美元的升值，特别是美元对人民币的升值是短期现象。人民币对美元的汇率并没有什么特别值得关注的点位。” 余永定建议以不变应万变：最大限度维持人民币汇率的灵活性，并继续维持资本跨境流动的管理。人民币兑美元贬值本身利弊参半，对汇率变动大可不必过多萦怀。

美国未来通胀走势几何？

对于未来美国通胀走势，美联储上调了今年PCE（个人消费支出）通胀率至5.4%（6月预测值5.2%），2023年将回落至2.8%（6月预测值为2.6%）。

美联储主席鲍威尔在发布会上表示，美国经济软着陆的可能性在下降。但美联储致力于将通胀率降至2%。如果政策不收紧情况会更糟，未能恢复价格稳定将在未来导致更大的痛苦。

胡捷表示，美国CPI大概率已经在6月见顶，今年底可望降至6%附近，明年底恢复到2%-3%的正常水平。

王青表示，预计年末美国CPI同比可能仍会保持在7%左右的高位，美国CPI同比出现较快下行最早会在2023年二季度晚些时候才会出现。

王青表示，当前推高美国CPI的因素有三个：能源、食品和房租价格的大幅上涨。伴随全球大宗商品价格走低，近期美国CPI中的能源价格上涨势头在缓解，这是8月美国CPI同比涨幅回落的主要原因。王青进一步表示，全球粮价下跌传导至美国餐桌还需要一段时间，更为重要的是，尽管受美联储持续大幅加息影响，美国房地产市场正在快速冷却，房价出现下跌势头，但传导至房租价格下行需要更长时间。

上海财经大学校长刘元春近期在CMF宏观经济热点问题研讨会上表示，美国经济在过去长期停滞的状态下，特别是特朗普时代和拜登时代，发生了一系列的结构性变化，很重要的一点是美国的菲利普斯曲线发生了重大的调整。加息带来的通胀抑制效果将比预期的水平差，这可能是因为美国经济结构同相应的传统法则参数的变化间具有强烈的不确定性，引来的加息政策的不确定性。

美联储未来会走出何种加息路径？

展望美联储加息路径，美联储最新点阵图暗示年内将再加息125个基点，这意味着在下一次会议（11月）上可能会连续第四次加息75个基点。鲍威尔承认了点阵图暗示的加息幅度，但他也强调，美联储尚未就下次会议上的加息幅度做出决定，相当多的美联储官员倾向于在年底前只加息一个百分点。

王青表示，预计美联储将在11月和12月两次会议上均加息50个基点。2023年1月，美联储还可能加息25个基点。在联邦基金利率达到4.25%-4.50%之后，估计美联储有可能暂停加息，观察政策效果。后续政策走势主要取决于美国房租价格涨幅是否会趋势性掉头向下，并带动美国CPI同比较快下行。预计2023年美国经济会出现一定程度的温和衰退，但美联储转向降息的可能性不太大。

胡捷表示，在9月加息75个基点后，11月和12月或分别加息50和25个基点；明年美联储或先连续三次加息25个基点，随后进入观望期，相机而动。

中银证券全球首席经济学家管涛曾在CMF宏观经济热点问题研讨会上表示，美联储紧缩有三种可能路径：一是市场预期路径，加息至4.0%左右，明年降息；二是美联储透露路径，加息至4.0%左右，明年保持，等待通胀回落；三是“沃克尔时刻”，加息至4.0%以上，与通胀收敛。