普京动员后备军 俄乌战事更扑朔

来源：香港《星岛日报》社论

在美欧领袖出席联合国大会，将发言焦点放在俄乌战事之际，俄罗斯总统普京却宣布连串行动，包括动员30万后备军，并扬言不惜动用核武来回应西方的“核敲诈”，使战事有升级风险。目前推断战事出现溢出效应风险是言之尚早，不排除普京正在耍组合拳，以进为退，营造冬季大决战氛围，逼使面临经济衰退的欧盟进行外交斡旋，好为结束战事找下台阶。

普京昨天发表全国演说，宣布局部军事动员，谴责西方企图毁灭俄罗斯，并对俄国进行“核敲诈”，强调为捍卫领土完整，会用所有可用的方式回应，绝非虚张声势。国防部表示，将动员30万名后备军。

营造决战氛围冀逼欧斡旋

这是俄罗斯自二战后首次进行军事动员，使市场大感错愕。普京在俄乌战事爆发七个月后才发出动员令，究其原因可能有三个。首先，战事最近频失利，俄军被逼从逾1000平方公里占领区仓皇撤走。战事令俄罗斯遭受西方全面经济制裁，为了筹集战事资金，俄罗斯要向亚洲多国贱卖能源，即使相关收入有所增加，但难抵军费开支不断扩大，预算盈余由7月的4810亿卢布（110亿新元），急跌至8月的1370亿卢布。随着战事失利，赤字增加，财政缺口可能扩大，国内出现一些反对声音，普京决定局部动员，希望可凝聚民心一致枪口对外。

第二个可能是俄军早前从哈尔科夫撤退，旨在重整旗鼓后，为冬季大决战作好准备。当前乌军因背后获美欧财政及军事援助，才能令战事胶着，但普京认为这个冬天有望成为取胜的关键窗口，因西方制裁俄能源，使欧洲能源供应大减，油气价格飙升，将欧元区通胀推至9.1%新高。普京早前关闭“北溪一号”供气，使欧洲“断气”危机加剧，企业或面临停产，德国央行指第四季GDP将出现负增长，衰退为期不远，俄国此时动员后备军，逼使欧盟为救经济而重新认真考虑是否继续制裁俄罗斯，一旦乌克兰失去欧盟支持，战事有望尽快结束。

不过，这个可能性不大，因俄军虽有先进武器，但后勤支援不继、指挥差、士兵战斗力低，导致黑海舰队军舰被炸，先进坦克丢弃路上，近6000人战死，实际数字可能更高，正规军在正常天气下作战尚且如此差劲，更遑论训练不足的后备军，让人难以想像这批散兵游勇如何有能力在寒冬战斗扭转战况。一旦战事进一步失利，出现大批俄兵伤亡，只会使普京威望下挫。

最大可能原因是普京采取以进为退策略，为自己找和谈的下台阶。普京上周出席上合峰会时，希望寻求中国和印度支持，可是中国却不愿选边站，以免让美国有借口制裁中国，而印度总理莫迪更以“今时今日已不再是战事主宰的年代”，含蓄地批评普京侵乌，使普京明白到战事若旷日持久，难以得到朋友圈支持，须尽快设法结束战事。

谈判纵重开美乌态度难料

因此，普京连日来大打组合拳，一方面透过“断气”做好铺垫，让欧洲感到这个寒冬难捱，另方面先下令军工企业增加军火供应，然后再宣布动员后备军，并在周五至下周二在乌东四个州举行“入俄”公投，一旦四州民众决定加入俄罗斯，乌克兰若攻击这四州，形同攻击俄罗斯本土，他便可发动核武“自卫”还击，既为战事划出一道红线，还可营造战事有升级成核战风险，而欧洲势必首当其冲被波及，逼使欧盟积极斡旋，游说俄乌重返谈判桌。只要欧洲出于自身经济和安全利益考量，可能以中止援助逼乌克兰作出让步，既可让战事尽快结束，也让俄恢复对欧供气，缓解气荒对欧经济冲击。

不过，普京的如意算盘能否打得响，存在一些不可控风险，乌克兰会否继续在美国怂恿下在谈判上强硬到底，普京又是否肯退回到俄乌开战前的疆界，箇中涉及多方讨价还价，大家只能走着瞧。