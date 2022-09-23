美联储暴力加息，对中国市场影响几何？

来源：中国《经济日报》

作者：李华林、仇莉娜

当地时间9月21日，美联储正式宣布，将政策利率联邦基金利率的目标区间从2.25％至2.5％上调到3％至3.25％，为2008年初以来的最高水平。这是美联储今年连续第三次加息75个基点，也是其今年以来第五次加息，创下了20世纪80年代以来最密集的加息力度。

美联储为何再次大幅加息？对世界经济有何影响？对中国市场影响几何？未来美联储还会继续加息吗？

Q：美联储为何再次大幅加息？

A：为控制通胀，美联储连续大幅加息，同时以前所未有的速度缩减资产负债表、收回市场流动性。

美联储加息的背后，是通胀高企。对本轮美国通胀而言，乌克兰危机及美欧对俄制裁、冠病疫情等对供给侧的干扰是推升物价的重要因素。住房、医疗服务等价格稳步上涨，也是支撑CPI重心不断上移的重要原因。尽管鲍威尔宣称“供应方面有所好转”，但此类地缘政治风险和公共卫生危机的不确定性并未消失。

Q：对世界经济有何影响？

A：美元作为使用最广泛的世界货币，它的频繁加息给他国经济乃至世界经济健康带来了消极的连锁反应。

一方面，强势美元使得以美元计价的石油、天然气等大宗商品价格飙升，推高各国进口成本，实际上是在向外输出通胀，其他经济体为了应对本国已经高企的通胀，不得不采取反应性的加息举措，英国央行、欧洲央行、澳大利亚央行近期都追随美联储脚步加息，而轮番加息无疑会进一步诱发各国的经济衰退；另一方面，国际债务多以美元计价，对于在疫情和高企的国际油价冲击下经济状况本就堪忧的部分发展中国家来说，强势美元无疑是在进一步加重其债务负担，甚至可能诱发债务危机。

美联储持续激进加息，无助于解决美国自身的结构性问题，反而可能使全球经济陷入衰退。只有切实承担起责任，才能使美国摆脱当前的困境。

Q：对中国市场有何影响？

A：股市方面，美联储货币政策调整具有显著外溢效应，流动性收缩导致全球主要证券市场动荡共振，对A股短期情绪也产生一定扰动。截至9月22日收盘，A股三大指数小幅下跌，上证指数跌0.27%，深证成指跌0.84%，创业板指跌0.52%，出现了一定资产价格联动反应。但一国股市表现主要取决于本国经济基本面，当前中美正处于不同经济周期，美联储加息的背后，是通胀高企与经济衰退预期升温，而中国经济持续稳步恢复、通胀总体保持温和水平，由此来看，相信A股能走出独立行情，最终回到反映本国经济基本面上。

债市方面，接连加息之下，美债收益率持续攀升，吸引力增强。而从8月境外机构投资者净买入债券485亿元（人民币，97亿新元）来看，海外资本配置人民币债券的热情依旧在上升。中国债券既有分散化投资价值，更有基本面支撑，且当前外资在中国债券市场中占比在3%左右，有较大提升空间，长期而言外资仍会稳步增持人民币债券。

汇市方面，美联储持续加息，推动美元指数上涨，强势美元对人民币造成一定波动。9月22日，离岸人民币兑美元盘中跌破7.10，日内贬值超300点。但总的来看，人民币贬值幅度明显低于其他主要经济体货币，在中国稳健实施“以我为主”的货币政策、流动性保持合理充裕、国际收支结构更趋稳健的背景下，人民币汇率双向波动是常态，不会出现“单边市”，依旧能给全球贸易和投资提供一个“避风港”。

外资流入方面，今年1至8月，外资通过沪深股通净流入A股632亿元；近段时间，威灵顿、富达国际、摩根大通等国际金融机构，通过加仓A股股票、投资增设机构、申请参与QFII等方式，持续加码人民币资产，外资对中国市场始终抱有极大热情。

Q：美联储还会继续加息吗？

A：美联储声明称，预测中值显示2022年底联邦基金利率为4.4%，预示今年剩余时间里两次大幅加息概率很大。