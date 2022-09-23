日本出手干预日元贬值，是场泥沼大战？

来源：日经中文网

日本政府和日本银行9月22日时隔23年启动了买入日元、卖出美元的汇率干预。为了阻止日元贬值而拔出“传家宝刀”，在外汇市场，日元兑美元汇率从1美元兑145日元后半区间快速升值至140日元左右。退回市场预测的“145日元防线”以下，但也有很多声音质疑干预效果的可持续性。据相关人士消息，干预规模是万亿日元。

在日本时间下午5时（北京时间下午4时）前后。约为145.70日元的日元汇率瞬间转向1日元以上的升值。日本银行总裁黑田东彦的记者会期间日元贬值加速，当时所有人都认为将贬值至约146日元。

“这是瞄准一直卖出日元的投机资金的反击”，一位日资银行相关人士对于已推回至约140日元的干预效果显示出惊讶。

9月14日，日本银行实施了以约144日元询问汇率水平的“汇率检查（rate check）”，市场认为政府和日本银行的防线为145日元，但多数观点认为仅为口头干预。原因是买入日元的干预面临很多制约。

野村证券的后藤祐二朗表示认为，最主要制约是“日本银行的货币宽松和买入日元干预存在矛盾”。在维持货币宽松、营造容易出现日元贬值的环境的同时买入日元进行干预，显得并不协调。

日本银行重视经济的支撑，坚持货币宽松。作为副作用，日元贬值达到无法容忍的水平，日本政府似乎必须在未与各国协调的情况下单独进行干预。既然不伴随货币紧缩，效果就将有限。

此外，还存在干预所需资金的问题。“买入日元干预存在特有的难题，此次的干预相当超预期”，曾作为日本财务官在1998年前后实施买入日元、卖出美元干预的榊原英资在日本政府此次买入日元干预之后如此表示。

日本政府作为外汇储备而持有美元和美国国债，将以此为本金，实施买入日元、卖出美元的干预。外汇储备成为可实施干预的金额的上限。这一点与理论上可无限制实施干预的抛售日元干预有所不同。

日本的外汇储备截至8月底约为1.29万亿美元（1.83万亿新元），看起来很充裕。但是，国际清算银行（BIS）的2019年4月调查显示，日本外汇市场的每个交易日的平均交易额约为3700亿美元。虽然这是包含美元以外交易的金额，但单纯计算可知，日本的外汇储备仅相当于三天的交易量。

野村综合研究所的木内登英认为，“外汇储备在现实上不能全部动用，缺乏持续的效果”。

与投机资金的攻防有可能长期持续。投机资金将此次日元贬值符合世界经济基本面这一点作为卖出日元的依据。

美国长期利率仅今年就提高了约2％，达到3.5％左右。另一方面，日本则由日本银行采取将长期利率的0.25％作为“上限”的货币政策，日美利率差正在扩大。

摩根大通银行的佐佐木融认为，“如果政府人为阻止了具有利率差扩大和贸易逆差等明确原因的日元贬值，投机资金将易于抓住相关矛盾”。

过去干预的效果有限。在日元贬值加剧的1998年，于4月和6月实施了买入日元、卖出美元的干预，但日元贬值趋势终结是在俄罗斯出现财政危机的8月，日本政府的干预没能改变汇率的走势。

日本最大经济团体“经团连”的会长十仓雅和22日针对汇率干预表示，“彰显出不会对（汇率）剧烈波动置之不理，具有意义”。汇率的剧烈波动将令企业难以制定业务计划，因此日本产业界对干预给予积极评价。不过，海外的对冲基金表示，“越是存在矛盾和不合理性的行动，越容易抓到漏洞”。已实际采取汇率干预这一最终手段的日本政府有可能面临长期化的“泥沼”。