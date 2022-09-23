当对岸的经济寒风吹到，台湾伤风感冒难免

来源：风传媒“风评”

台湾经济部本周公布8月最新的外销订单数字，在7月短暂衰退后，8月意外恢复正成长，不过，这并非代表对出口、整体经济情势可以“安了”，事实上，数字背后的含意是；对岸的经济寒风正吹到台湾来了。

在2020年开始冠病疫情带来的全球经济冲击中，台湾经济一直表现不错，2020年各地几乎衰退时，能维持正成长，去年各地经济反弹复苏时，台湾也出现超过6%的成长率，是近12年的高点，而支撑经济的主力就是出口。不过，这股支撑经济的出口引擎已转弱，今年4月外销订单出现5.5%的衰退，终结了连续25个月的正成长；之后一度转正、7月再现衰退，8月原来也预估是衰退，但最后是意料之外的转为2%成长。

能意外转正，官方解读是“电子新品上市”等因素带动，白话文讲应该就是“苹果新机上市”的因素，不过，从苹果新机上市后的预购与销售情况看，四款新机的销售好坏各半，因此后续拉货力道预料会减弱，不可能寄望如当年iPhone 6时代，靠“一颗苹果救台湾”。

而从8月订单数字地区别来看，五大地区中的中国大陆（及香港）已连续五个月衰退，订单111.2亿美元（157亿新元），年减25.5％，是2009年以来最大减幅。中国大陆占台湾出口的四成以上，对陆出口衰退的影响也最大。衰退的主要原因，是中国大陆经济成长放缓导致，4月先是上海封城、重创全国经济，让第二季成长率掉到近零成长；接着第三季又是成都的限电、疫情等因素影响经济。

中国官方原先把今年的成长目标订为5.5%，但经过疫情的折腾后，5.5%已无达成可能，大部份预测机构都下修到5%以下，最新发布的亚洲开发银行的预测值，甚至调降到只有3.3%。依照过去的模型估计，中国大陆经济成长率每增减一个百分点，台湾经济成长率会跟着增减0.29个百分点。既然中国大陆今年成长率持续下修，台湾必然受冲击，今年以来台湾智库都已下修全年成长率到3%出头。

虽然订单来源地区中，只有中国大陆衰退，其余欧、美、日、东南亚等都正成长，不过，在全球经济反转变化之际，是否能继续维持正成长，会是一个大大的问号。

以欧洲而言，因俄乌战争、制裁俄国导致的能源危机，已经让欧洲陷入一场危机中；各地通膨固然是上扬纷创数十年来高点，民众能源支出增加数倍之多，经济增长不断下修，整体需求会下滑。美国则为抗通膨快速升息、紧缩经济，也可能在明年跌入衰退。欧美都是台湾重要出口地区，经济下滑后总体需求降低，最后势必导致台湾对其出口的降低。

在全球三大经济板块─欧洲、美国、中国，经济都陷通膨或成长困境时，反而是东南亚等国家仍能维持相当程度的稳定；25年这些国家倒在亚洲金融风暴中，但在这波全球经济震荡中，表现稳健，例如印尼的表现就相当显眼，被外媒英国《金融时报》评为“出人意料的成功故事”─既维持较低的通膨、又创造优于预期的成长率（超过5%），同时股汇市都稳健上扬。亚开行预估亚洲发展中国家今年与明年都可望有5.3%的成长率，同时特别强调：“这将是30多年来亚洲其他发展中国家经济增速首次超过中国。”

只是对台湾而言，东南亚市场占出口比重在15%左右，与中国大陆的四成比重差距大，因中国大陆经济放缓减少的出口，不容易从东南亚市场全部补回；两岸经济产业间的分工、互补、及竞争中有一大块是电子产业，如果中国大陆主要的科技产品（智慧手机、电脑等）都出现衰退，对台湾相关零组件的需求必然减少。

中国大陆经济寒风终究会让台湾出口感冒、伤风一阵子，事实上，不久前仍火热无比、征才时号称“只要人都要”的半导体，也开始悄然的放缓招聘。台湾该研究、想清楚的是：中国大陆这波放缓是因疫情带来的短暂现象，还是全球经济板块与供应链位移的长期变化，搞清楚后才能再作因应。