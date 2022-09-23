从拜登不寻求冲突到中美大使棒球外交

来源：中评社

美国总统拜登21日在联合国大会讲话时说，美国决心促进全球自由与繁荣的愿景，但不会要求各国在美国和其他伙伴之间做出选择和选边，不寻求与竞争对手中国发生冲突，也不寻求开启新的冷战。

自去年1月上台执政以来，拜登多次提到不寻求与中国发生冲突，也不寻求开启新的冷战，但言行不一。美国的承诺不可靠，美国的诚信濒临破产，为国际社会所诟病。拜登这一次是在联合国大会当着各国领袖的面重申这一立场，联合国及各国都有义务和责任对拜登及其政府听其言观其行。

中美近期不断围绕台海问题加码缠斗，不过其间仍有一些善意互动。观察者网22日报道，中国驻美大使秦刚本月15日为美国十大最佳棒球队之一的“红雀队”开球，引起了身为“棒球粉”的美国驻华大使伯恩斯注意。9月20日，伯恩斯在社交媒体上转推秦刚的推文，祝贺秦刚开球成功，并希望秦刚也支持下自己喜欢的“红袜队”。 9月21日，秦刚在推特上回覆伯恩斯，“懂你，伯恩斯！期待和你在一起去（波士顿）芬威球场看红袜队的比赛”。

翻阅两位中美大使的推特发现，这是两人首次因为棒球文化，而在推特上进行友好互动。媒体将中美两国大使以球为介，首次在推特互动视为“棒球外交”。

正在纽约出席联合国大会的中国国务委员兼外长王毅指出，当前中美关系前景中的确定性越来越少，不确定性越来越多，但中国的对美政策、继续加强两国经贸合作的态度、同美国开展多边协调的意愿等都是确定的。他并呼吁两国“要对话不要对抗、要协商不要胁迫”。

中美近期不断围绕台海问题加码外交军事斗法。联合早报22日一篇文章认为，尽管台面上看似紧张，但两国在放狠话出狠招的同时也留有余地，相互表现出一定程度控制对抗火候的迹象，斗而不破。斗而不破是出于中美之间秘而不宣的默契，还是客观时间点使然，时间会给出答案。