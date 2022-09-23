台湾政策法 年底前恐来不及立法

来源：台湾《中国时报》

作者：杨孟立

美国参议院外交委员会上周通过《台湾政策法》，然而美国期中选举在即，且本届国会将于明年1月任满。政府涉外人士坦言，《台湾政策法》年底前恐来不及完成立法程序，不过攸关台湾安全的军事相关条文，有望以修正案的方式纳入《国防授权法》包裹通过。

美国参议院外交委员会主席梅嫩德斯（Robert Menendez）、预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（Lindsey Graham）4月率团访台，在外交午宴上访团曾表示很想为台湾做些什么，对于台湾的需求想更加了解。梅嫩德斯返美后，6月即领衔提出《台湾政策法》。

据悉，在正式提出法案前，相关幕僚即告知台湾，由于国会10月就休会、11月要选举，因此法案不太可能完成立法程序，然而梅嫩德斯还是希望提出法案以表明支持台湾的立场。

《台湾政策法》堪称旗舰型友台法案，内容包罗万象，因此不仅是参议院外交委员会要审查，军事委员会、财政委员会也可能要审查，到了众议院也是要经过三个委员会审查。涉外人士说明，就立法技术而言，就算是从本届国会任期一开始就提出法案，两年要审查完的难度都非常高！

涉外人士强调，参议院幕僚已告知台湾，会将最急迫的安全相关议题和《国防授权法》结合，以修正案方式提出并通过。目前国会多数的法案都没办法确保会在年底前通过，唯有《国防授权法》在过去60多年来都是在该年的年底前通过。

《台湾政策法》有关安全章节内容甚广，包括在2023年到2027年间提供最多65亿美元（92亿新元）、无需偿还的军事融资，并强调军售交付期限。该法同时要求美台建立全面训练计画，让美台军队得以发展“协同作战能力”，并增进台湾防卫能力。

“如果不是中国大陆8月的围台军演，《台湾政策法》恐怕也不会这么快就在参议院外委会通过！”涉外人士直言，梅嫩德斯6月提案，9月就在外委会通过，其实立法进度已经很快了，不可讳言中国大陆军演扮演催化剂的角色，台美行政部门在强化不对称作战能力、军售尽早交付这些安全议题上有高度共识。

对于美国行政部门在参议院外委会审议法案前，公开表达对部分条文的担忧，被视为“反游说”之举。涉外人士说，法案提出后行政部门积极跟国会沟通，过程中确实也在讨论怎样做才能最有效帮助台湾，事实上，美国行政部门与国会都是支持台湾的。