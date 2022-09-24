香港放宽限制方向正确 复常路线图更重要

来源：香港明报社评

在各方千呼万唤下，香港政府终于宣布放宽机场入境旅客的检疫限制，特首李家超昨日宣布，从下周一（26日）起，海外及台湾来港由机场入境人士的检疫安排，将由目前的“3+4”改为“0+3”，即取消酒店检疫，改为3日家居医学监察；同时取消来港旅客上机前的核酸检测，改为由快速检测取代；抵港后在机场毋须等待核酸检验结果，便可自行离开，亦毋须搭乘指定交通工具；并容许未完成接种疫苗的香港居民登机回港，但回港后要按现行程序以取得疫苗通行证。

由于香港近期疫情渐趋平稳，上述放宽措施，虽然回应了社会各界近期的强烈呼吁，但亦属意料中事，只有“0+3”的安排较之前预测的“0+7”略为宽松，与社会盼望的“0+0”及彻底复常仍有距离。香港的复常步伐已经落后于人，且复常之路是一项系统工程，各种配套需时安排，所以，政府应尽快公布复常路线图，让社会各界乃至国际可以有清晰的确定性。

内外通关不抵触 对外竞争已落后

疫情两年多来，香港经济以及各行各业，都经历了极为严峻的“冰封”时期。香港的复常进度仍落后于周边地区，虽然此次放宽措施受到社会各界的欢迎，但商家和市民亦对下一步的进一步放宽充满期待。如果说，房屋问题是对政府效能的长期考验的话，此次通关复常，则是新一届特区政府决断及执行能力的首场压力测试。

政府强调防疫政策不会“躺平”，与内地与国际通关并不抵触，与世界联通要循序渐进，不希望“走回头路”。事实上，将机场入境检疫限制放宽到“3+4”之后，输入个案在确诊总数中所占比例反有所降低，香港的确诊数已从高峰时的逾万宗，回落到5000多宗，公立医院压力缓解，医管局表示，有望逐步恢复公立医院约八成非紧急服务。在在显示，香港的放宽入境检疫措施，是有科学根据的。昨日在宣布机场入境检疫措施放宽的同时，政府亦将“来港易”和“回港易”扩大到内地所有地区及澳门，且不设限额，显示了港府对内外通关同时争取的诚意。中国国务院港澳办副主任黄柳权近日表示，特区政府对香港防疫政策的调整是“无可厚非”，亦毋须“去过度的解读”，代表了中央对香港复常举措的肯定。

现在的问题是，香港的复常进度，正面临周边地区的激烈竞争，日本、韩国、台湾近期纷纷宣布开放通关措施，幅度和力度都较香港大，新加坡更是摆明车马，争夺商机。到目前为止，今年已有至少6个大型展览从香港转移到亚洲区其他城市，包括水果、海鲜、美容、皮革、红酒及珠宝，长此以往，势必动摇香港作为“亚洲会展之都”的地位，不仅影响物流、酒店、零售、饮食等行业，更令近年来斥巨资兴建的大型基建，如机场第三跑道、港珠澳大桥、西九高铁站、启德邮轮码头，都出现水静鹅飞、门庭冷落的景象，令人扼腕。

所以说，复常之路不能歎慢板，也拖不起。与周边地区相比，现有的放宽措施远远不够。田径总会原定11月举行的香港马拉松赛事“流产”，最终经与政府磋商，决定明年2月举行。希望同样在11月举行的金融高峰论坛及国际七人榄球赛，不要再出现这样的险情，这两项盛事，被视为香港复常的重头戏，不可再有错失。所以，政府如果不能在11月以前进一步放宽检疫措施，像多数人嚮往的“0+0”般，至少应该尽快交代复常的“路线图”。

复常再出发工程 政府主导勿再拖

路线图之所以重要，不仅是可以让市民和国际上对香港的未来有明确期待，还因为复常是香港再出发的一项系统工程，不是朝发夕至，更不可一蹴即就。国际旅客和商人不会单纯因为香港毋须检疫隔离就蜂拥而至，事前需做大量配套准备工作，也须有前瞻性新思维，应对未来可能出现的新竞争环境和新业态。因此，复常必须由政府主导，以政策措施带动，社会各行各业配合，才可以重塑和强化香港原有的竞争力，问题是，政府真的有所准备吗？

就以本报日前报道的国泰航空公司大量机师流失为例，受疫情影响，今年第三季国泰机师人数较2019年12月减少900多名，减幅约27%，其中较有经验的机师长流失逾四成。即使现时增加招聘，短期内亦很难弥补如此大的空缺，国泰承认，重建航班运力需要一定时间。航空业如此，其他行业如旅游业、会展业亦有同样情形，“冰封”两年多，“解冻”亦需时。特首李家超都同意，香港需要立刻行动“抢人才”，但正如专家所指，若香港的防疫政策摇摆不定，或未来前景不清晰，就不能为外来人才提供信心。所以，政府若真如承诺般“循序渐进”，而非因循不进，现在就应尽快公布复常的路线图，这不仅是香港参与国际竞争的需要，亦是未来香港“由治及兴”的关键所在。