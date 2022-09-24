拜登联大谈台海是好事吗？

来源：台湾《中国时报》

作者：李正修

美国总统拜登21日在联合国大会上重申维持美国的“一中政策”，也反对台海任一方片面改变现状，声言将“寻求维护台海的和平与稳定”。对此台湾外交部表示，拜登是首位在联大提到台海局势的美国总统，所以对他的发言深表高度欢迎，却刻意不提拜登再度重申“一中政策”不变的宣示。

拜登稍早在美国媒体专访时提到，若中国大陆对台攻击，“美国将出兵捍卫台湾”，这是他第四度公开表示将出兵援台，再度引发议论，台湾外交部则对拜登的安全承诺表示诚挚感谢。但随后白宫国安顾问苏利文及印太战略协调官坎贝尔都重申美国对台政策不变。接着拜登亲自在联大演说中再度强调美国的“一中政策”未变，可见蔡政府之前以为美国的台海战略日益清晰的判断，可说是误判了。

从台湾外交部对这次拜登在联大发言的回应来看，蔡政府显然还是沉溺在美国将出兵援台的幻想里，无视拜登演说中除了提到一中政策不变，也提到“美国不寻求与中国的冲突、发动新冷战，或要求任何国家在美国或其他伙伴间做选择”的大战略框架。这种不务实而是以意识形态误导民众的作法，绝非“国家”之福。

日前拜登政府官员在参议院外委会审查《台湾政策法》前夕，公开提及部分高度敏感条文对台海和平的伤害，就是为了降低美中冲突风险的预防措施。美国国务院在拜登联大演讲隔日发布新闻指出，国务卿布林肯将在23日会见到中国外交部长王毅。美方提前透露此消息的用意，不外乎是想藉由两国外长会晤促进双方互信谅解，甚至可能为11月的“拜习峰会”预作协商，代表美中都有意建构不让双边关系恶化的“护栏”。

随着美国国会期中选举逼近，拜登日前在接受媒体访问时强硬表态出兵护台可能有政治考量。别忘了，拜登曾投票支持《台湾关系法》，也曾反对小布什政府公开支持协防台湾的“承诺”，怎会不知台海议题的敏感性。相对于媒体专访，他在联大的正式演讲中表态美国的一中政策未变，才是官方正式的政策宣示。

其实蔡政府对于美国总统首次在联合国大会上提到台海局势并没有什么好兴奋的。因为换个角度看，这也表示台海已成为国际的焦点，如果现况不危险，拜登有需要在联大提出来吗？这反而是蔡政府要戒慎恐惧的事。

相对于许多美国学者指出，比起拜登口头承诺护台，美军是否具备吓阻、甚至击退解放军犯台的能力才是重点，蔡政府却只重视美方口头的支持。美方官员日前也曾向媒体透露，不会向台湾“提供更多有可能导致美中紧张关系升温的新能力”。对此，蔡政府还高兴得起来吗？

（作者为台湾“国政基金会”副研究员）