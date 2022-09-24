台湾半导体产业——护国神山抑或怀璧其罪

来源：台湾《联合报》

作者：张竞

从2020年起全球半导体产业供应链因为积体电路晶片产能短缺影响，逐渐演变成全球晶片短缺危机(Global Chip Shortage Crisis)；但随着全球经贸整体情势发展，最后亦在2021年开始成为全球供应链危机(Global Supply Chain Crisis)重要环节。

造成全球晶片供需失调到达危机地步因素很多，其中当然包括从2019年就开始逐渐爆发之全球性疫情，大量作业人员染疫，原料与精密机具及耗材运输受阻，让生产作业受到冲击。再加上许多遍布全球不同地域之半导体制造业，受到极端气候影响，无法稳定供电供水，更让情势雪上加霜，危机不断升级。

而美国在特朗普主政时期，华盛顿与北京双方所进行贸易战，由于美国针对中国大陆半导体制造业者，采取制裁手段，希望透过政治干预重组供应链，也产生相当程度冲击。全球半导体产业供应链在天灾人为两面夹击下，才酿成当前仍未完全落幕之全球晶片短缺危机。

就经济供需秩序来说，当供应源状况稳定无虞，多半制造业与消费者都不会产生危机意识。但历经过去两年冲击，半导体制造业对于其下游高达百余个不同产业，所产生连动牵引效应，让国际社会与各国政府体系，不但从经贸供需稳定角度来审视半导体产业，亦开始自国家安全面向切入，思考半导体产业所具备之战略意涵与地位。

此时在全球产能与技术能量稳居领先地位之台湾半导体产业，自然就成为各方瞩目焦点，尽管在前述全球性晶片荒风潮下，获得国际社会重视，并且让台湾社会将其定位誉为护国神山。但天下事物总都是福祸相倚，显然很快就成为国际强权觊觎目标，政府与业界面对压力，到最后很可能会是怀璧其罪必须拱手相让，让半导体产业若非被迫将产能移转，就是在市场产销过程上受到干预与限制。

在过去几个月中，美国拜登政府因为全球半导体制造业过度集中，而公开点名台湾半导体产业能力，将对美国构成国家安全风险要素之政务首长，其中就包括财政部长耶伦以及商务部长雷蒙多。甚至美国前国防部副部长沃克(Robert Orton Work)亦曾经插上一脚，声称由于中国大陆对台湾构成威胁，因此美国半导体过度依赖台湾产能满足需求，其实相当危险。

不过台湾之所以会成为全球先进积体电路晶片制造产业汇集点，其实是基于多项因素所逐渐演变而成；假若仔细审视台湾半导体制造业整体运作脉络，不但从生产过程来看，垂直分工体系相当完整，就周边产业水平分工相互支援来说，更早已构成产业聚落，其扎根深度与分散广度恐怕远超产业政经观察家所能想像。所以尽管国际社会都理解到半导体制造产业能量过度集中在台湾，但若是想要将其迁移或是疏散，恐怕其成本与代价会是相当惊人。

在此种明知鸡蛋都摆在这个篮中，想移开或是分散至他处，不但是所费不赀恐怕亦要大费周章；而且就算是将几个标志性大厂迁移，其实未见得能够带动相关周边产业随之转移，因此预估成本效益恐怕是绝对经不起精打细算。但正是因为立足于台湾之半导体制造业生产网路具有如此钝重性，更让台湾因握有半导体产业所具产能，获得更高之战略价值与地位。

不过究竟要如何来评断台湾半导体产业之战略价值，首先必须指出，由于半导体产业系属于制造业，因此在相当程度上，其不像资源产业般具有可掠夺性。制造业必须仰赖整个生产过程所有要素，其中包括原料、技术、机具、设施与从业人员共同投入，才能够完成生产作业。

所以尽管有人认为台湾半导体产业各个企业与生产设施，很可能会成为武装冲突下被摧毁目标；不过就武装冲突之军事意义来说，半导体产业生产设施并非在军事攻防过程中，攻者所必取守者所必固之战略要点或是要域，所以针对半导体生产设施将其列为兵家必争之地，确实机率相当有限。

但若是在考量到其产业特性，其生产设施、机具与营运系统，经过战火洗礼受到破坏后，将必须耗费高昂代价才有可能重建。而且就算重建其产能，再受到经济封锁与贸易制裁下，亦未见得能在国际社会重新获得市场。所以整体来说，半导体产业能量在武装冲突发生后，受摧毁破坏可能性虽然存在，但亦有可能会受到突击挟持，在尽量保存其产能与设施完整前提下，反而成为军事作战重要目标。

但是对于仰赖台湾供应积体电路晶片之其他国家产业来说，台湾半导体产业受到破坏，就有可能产生供需失调灾难性后果。所以要论台湾半导体产业在两岸发生武装冲突后之军事攻防价值，不能光从单纯直接之野战用兵攻防角度来看，可能要将视野放宽放远，才能掌握理解其究竟具备何种战略价值。

台湾半导体产业所具生产能量在台海发生冲突时，究竟是否会让国际社会产生足够之干预诱因，其实是安全政策与军事战略上还未能仔细厘清与完成辩证之议题。尽管各方都知道台湾半导体产业对全球供应链来说举足轻重，但其在安全战略上究竟能够产生多大效应，仍然等待各方深入探讨与辩论。

（作者是台湾中华战略学会资深研究员）