普京战事动员的下一步：收缩大战 维持热战

来源：香港01

作者：郑真

俄罗斯总统普京9月21日宣布部分战事动员，筹备冬季大决战。那么决战后的形势怎样呢，决战是不是意味着乌克兰战争将要终结了？分析认为在冬季大决战后乌克兰战争不会终结，冬季决战的结果可能是尽快收缩大战，但之后仍会维持热战。

卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热四州大概率会顺利入俄，这将大大拓展俄罗斯的战略纵深，普京应对北约东扩，重塑安全防线的基本目标会达到。

俄罗斯发动这一场战争的目的不是持久战，而是尽快通过战争达到战略目标。四州入俄是可以首先攫取的成果。徵兵30万不会是添油战术，而是为了尽快收缩大战捍卫成果。

俄罗斯实际上是没有实力吃掉整个乌克兰的。围困基辅失败就已经说明了这一点。因此，俄罗斯一开始宣示的去军事化和去纳粹化目标实际上是无法实现的，俄罗斯的这一目标是需要调整的。

未来的长期热战，可能是俄军同乌克兰的存量军事力量的持续较量。如果俄罗斯冬季决战成功，未来将是俄罗斯和乌克兰在四州之外的前线继续维持一定程度的热战，类似于此前乌东的常态化战事一样。

毕竟，乌克兰政府没有人敢说认输，更没有人敢承认失败，维持强硬的持续的斗争会是绝对的政治正确。乌克兰政府的可选项是将战事维持在低烈度的水平。即便乌克兰失败，西方也不会突然间就不支持乌克兰了。他们不承认俄罗斯对四州的吞并，不承认乌克兰已经失败，将是意料之中的事情。

如果今年冬天，俄罗斯不能够通过大决战取得一个里程碑式的胜利，莫斯科将陷入十分被动的战争泥潭局面。迎接俄罗斯的将是西方汇集力量同俄罗斯在乌克兰进行真正的持久战、消耗战。这是俄罗斯负担不起的，即便未来俄罗斯会通过继续战争动员取得胜利，代价也过于惨重了。

四州入俄之后，将是全新的考验。西方是否敢持续攻击俄罗斯吞併的领土是关键。四州入俄以及征兵30万是一步险旗。如果控制得好，俄罗斯将在乌克兰复制第二个克里米亚事件，如果控制不好，那么将是全新的大战。

不少人相信冬季决战后会是维持低烈度的热战，而不是升级的热战。

因为西方应对俄罗斯时并非铁板一块，美欧利益的不同以及欧洲内部利益的不同决定了他们很难在经历了一个冬天之后继续希望维持对俄罗斯的战事。拜登政府还有两年的任期，政权的更迭很可能决定全新的美国在乌克兰问题上的立场。泽连斯基政府是否能够长久执政也是未知数。

俄罗斯的优势是政局的稳定性。普京有的是时间，但是乌克兰以及美国和不少的欧洲国家的领导人不一定有时间可以去持久对抗。今年冬天俄罗斯有很大的胜算复制新的克里米亚事件，让西方被迫接受事实。

西方利用代理人战争来消磨俄罗斯，俄罗斯则用兼并战术，将开战风险持续推到西方的面前。在无法避免的终极较量之下，普京的胆识、远见都是有助于俄罗斯取得胜利的。