台湾Z世代的选票流向

来源：台湾《中国时报》

作者：杨方儒

台湾九合一大选终点线就在眼前，六都与县市长候选人们，该如何赢得40岁以下的年轻选民青睐？更不用说，如果“18岁公民权”跨越965万张同意票的公民复决高门槛，未来Z世代的选票流向，更将主导每一场选战的最终结局。

不论是2018年韩国瑜在高雄市长选战喊出“北漂”诉求，到2020年蔡英文收割“守护香港”的抗中大势，他们真的都赢得了年轻世代的选票！至于台湾民调基金会的调查中，民众党最新支持度冲上20.9%，已跃居第二大党，把国民党的15.4%远远甩在后头，逼近民进党的22.4%，也同样反映了青年势力抬头。

为了争取年轻选票，74岁的台南市长候选人林义丰不只会办电音趴，就连竞选总部成立，也请到全台最美DJ与辣妹女团表演，从不找政治大咖站台。寻求连任的台南市长黄伟哲不甘示弱，最近也在脸书放上年轻帅照供网友围观，还自嘲现在已“面目全非”。

44岁的台北市长候选人蒋万安，跟法国总统马克龙年龄相彷，颜值都高，比起两位对手陈时中与黄珊珊，在拉拢年轻选票上有先天优势。不过，受限于国民党在40岁以下的年轻人支持率只有个位数，蒋万安也准备在选战最后关头拉尾盘，将在10月5日举办《赋能台北 创新未来》揭橥首都潮流科技文化愿景论坛，主打科技新创与潮流文创等年轻人关注的议题。

“选人不选党”早已是台北市的选举常态，超过5成的中间选民，政党支持倾向都很模煳。如果我们比喻政党是“品牌”，候选人是“产品”，台北市肯定是最强调“产品力”的选区，“品牌力”的影响程度持续下降，直接影响三脚督战局。

大家都知道，国民党是百年老店，品牌形象越来越固化与僵化，对于年轻选民来说，老品牌距离远，甚至有着天生的反感，如果不“从心”擦亮招牌，就算推出再好的产品，也还是很容易被品牌拖累。反过来说，蔡英文6年多来的完全执政，可能会成为两面刃，如果“讨厌民进党”声浪再起，且在台北市与桃园市无法突围，一手主导县市首长提名的蔡英文，最后一年任期势将跛脚。

走出台北天龙国，在新北与中南部，传统蓝绿地方结构仍强。没有陆战基层实力的候选人，也只能从空战出发，懂得掌握流量密码是第一步，更要能够把网路平台声量转化成选票。年轻人确实都不喜欢说教，厚重的政策论述在政坛也越来越不需要，能够拍照打卡的建筑地景，相信是各县市候选人的一致政见。

只不过，媒体与网路空战比例越高，操作就要越辛辣，抹黑爆料当然不能少！候选人们最后赢得的，只是选民们的“感觉”，感觉好就投，感觉不好就不投。

选民们的投票意向，如果只凭感觉，却不用脑深思，最后还是换来一次又一次的失望。只懂得选民感觉的政客们，用运气上了台，却因实力下了台，这也是台湾政治的日常。

（作者为锶科技暨币特财经总编辑）