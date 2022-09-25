俄罗斯人面对动员新常态 大批男子离境

来源：彭博社

俄罗斯人正在自我调整适应总统普京进行动员的现实，与此同时乌克兰四个被占领区继续举办基辅及其盟国斥为虚假投票的入俄公投。

对于在很大程度上没有受到克里姆林宫7个月血腥战争影响的千百万俄罗斯人而言，普京周三宣布动员30万人的讲话无疑是一记当头棒喝。

一些担心被征召的男子征兵乘飞机或坐汽车逃离了俄罗斯，没走的人则东躲西藏躲逃避可能的征兵通知。不过也有人别无选择，只能接受新现实。

从芬兰到波罗的海国家，再到格鲁吉亚和哈萨克斯坦，与俄罗斯接壤的很多国家都报告了过境车辆量增加。价格创出新高的机票连续数天都被抢购一空。

“看到100万卢布（17,200美元）飞伊斯坦布尔的机票时，简直让人觉得匪夷所思。这是我亲眼所见。太疯狂了，” 33岁的格里戈里说。他在莫斯科从事金融业，是一名经理。

“以正常价格买到9月27日之前的机票几乎是不可能的。这个日子对许多人来说在心理上很重要，因为顿巴斯的全民公投就在这一天结束，”他说。

波兰和波罗的海国家等表示，他们不会向试图逃离普京动员令的俄罗斯人提供庇护或人道主义签证，只会给那些一贯表现出反战立场的人。

格里戈里的话表明，俄罗斯人非常了解顿涅茨克和卢甘斯克以及被占领的赫尔松及扎波罗热州的投票。这场公投标志着战争再次升级。

格里戈里的的雇主已提出可以调往东欧，但他选择暂时留在俄罗斯，并试着10月飞走。在此之前，他打算少出门和避免乘坐公共交通工具，以免接到动员通知。他和其他受访者出于安全顾虑不愿透露全名。

受到联合国、七国集团及乌克兰其他盟友谴责的入俄公投周五开始，预计将持续到周二。据报道，武装部队士兵陪同占领区官员挨家挨户收选票。根据其领导人称，车臣共和国领导人卡德罗夫称，他的部队正在Energodar的一些投票点提供安全保障。

目前离开俄罗斯仍然相对容易，即使役龄男子在收到动员通知前都可以旅行。

不过，边境管制愈发带来挑战性。现在，男子出境时会被问到服役状态等问题。

因此，现年36岁、在莫斯科从事电影行业的费奥多尔表示，他和其他数十名适龄男子周四在与爱沙尼亚接壤的陆地关口被扣押了两个多小时。边防官员一度拿走他们的护照，询问是否曾在部队服役、是否有军事专长。

费奥多尔说，服过兵役的人被扣时间更长，但所有人后来都获准离境。多名目击者称，机场也有类似的询问。

当然，也有不少俄罗斯人接受了自己可能被征召的现实或准备主动参军。当局开出的薪资和合同制军人所得相同，是该国平均工资的数倍。