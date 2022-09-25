美元狂飙突进之下 中国央行这一次恐怕不想大动干戈

来源：彭博社

随着为保护本国货币免受美元飙升冲击而出手干预的央行名单越来越长，一个国家因缺席名单而引人注目：那就是中国。

人民币跌至疫情初期以来的最弱水平，虽然中国央行有许多可用工具捍卫人民币汇率，但基本上还是按兵未动。在岸人民币兑美元相对中间价的偏弱幅度创2015年汇改以来最大，并接近央行框定的2%波幅下限。

目前的官方言论都是关于尊重市场的：据央视报道，中国国家外汇管理局新闻发言人王春英表示， 汇率的短期波动难以预测。官方媒体《证券日报》周五引述市场分析人士报道称，人民币不具备趋势贬值基础，尽管海外宏观环境变化，但人民币将继续运行在合理区间，双向波动常态化。

然而，由于美联储抗击通胀之战以及主要贸易伙伴货币急剧贬值，全球避险情绪席卷市场，压力与日俱增。问题在于，像日本、菲律宾和印度等国那样的直接干预对于中国决策者而言谈何容易，要知道一想到七年前的人民币贬值片段还是不禁让人心有余悸。因此，有序贬值看起来可能是决策者所期望得到的最佳结果。

“你确实看到了一场完美的风暴正在出现，”Union Bancaire Privee UBP SA驻伦敦的外汇策略全球主管Peter Kinsella称。“我猜想未来6个月再波动4%也并非完全不合理。”

中国央行迄今采取的最显著行动是人民币中间价创纪录地连续22天较市场预测均值偏强。人民币仍然是一种有管理的货币，因此央行可以通过中间价来支配其走向，并可推高以衍生品做空的成本。中国央行近期下调了外汇存款准备金率，此举增加了在岸美元流动性。

这些措施中没有一个足够可以强有力地表明中国心中的底线在哪。人民币兑美元今年已下跌近12%，势将连续第七个月下跌，是特朗普2018年贸易战高峰以来的最长连跌。本月早些时候，人民币兑美元破7，但没有溅起太多水花，表明以往的重要心理关口目前对决策者和交易员都没有那么重要了。

“在一个强势美元的世界里，中国央行没有太多好的选项可以帮助释放压力，”中国褐皮书国际联合创始人Leland Miller表示。

加大赌注和直接干预将是一个高风险的决定。七年前的人民币贬值片段记忆犹新，当时中国似乎陷入了资本外流和人民币贬值的无限循环。2015年和2016年估计有1.7万亿美元资金流出中国。自那时以来，中国堵住了一些资本外流的漏洞，冠病清零政策也有助于让居民和他们的资金留在国内。

从政治角度来看，对于中国国家主席习近平而言，采取任何有可能给中国金融市场增添风险的措施都没有什么好处。在10月份举行二十大之前，中国政府将稳定作为重中之重。

在全球市场环境日益极端避险化的背景下，中国在确保人民币兑美元有序贬值方面取得了微妙的成功。没有恐慌的迹象出现：一项衡量人民币预期波动的指标和一项看跌期权指标均远低于年内峰值，且从未触及2015年汇改后达到过的水平。

“只要美元/在岸人民币维持双向波动，中国央行就会有一些喘息的空间，”SEB AB亚洲策略主管Eugenia Fabon Victorino说。