台海战争阴影下的思考

来源：台湾《联合报》

作者：邱坤玄

美国总统拜登日前接受美国哥伦比亚广播公司专访时表示，如果大陆对台发动前所未有的攻击，美军将捍卫台湾，这是拜登去年一月上任以来，第四次作此表态。白宫国安顾问沙利文解释，拜登是在回答假设性问题，并且再次重申美国对两岸政策并未改变，他强调如果政策改变就会主动宣布。

拜登总统数次表达防卫台湾的承诺，以他在外交事务的丰富经验，已经不能以“口误”理解了，这应当是很大程度反映他个人的偏好。问题是，他的职位是美国总统，必须将国家利益置于个人偏好之上，因此白宫每次都在事后强调政策不变。不过从这几次经验观察，“总统承诺，体制拉回”模式，将会成为拜登总统任内的另一常态。

两岸对于台海一旦发生冲突，美国是否会军事干涉问题认知不同，北京将美国介入的可能列为必然因素，因此在心理与行动上已做好充分准备。反观台政府的态度，倾向期待与依赖，只要是美国声称会支持台湾，或如最近美国、加拿大军舰穿越台湾海峡，外交部一定制式化地表示欢迎与肯定。但是，对于美国国防部将台湾事务置于中国办公室内，隐含“台湾是中国一部分”安排，就表示尊重美国组织制度，未表达任何不满。

当前美国与中国大陆关系，似乎进入现有霸权与挑战者必然冲突的修昔底德陷阱（Thucydides's Trap），但是回顾两国互动历史，却存在不同的面貌。1970年代开始，大陆仍在毛泽东掌政时期，文化大革命仍处高峰，政治社会的控制极为严密，但是尼逊却可以大陆联合，以遏制苏联扩张，同时还可以与苏联进行战略武器限制谈判，双方进入和解阶段，美国在战略三角关系中取得枢纽的地位，保障与提升美国的国家利益。因此大陆政权本质与领导人特质并不是美国考量重点，战略结构因素才是美国政策的基础。

美国哈佛大学教授艾利森就明确主张，美国与中国交往政策的目标，是以地缘政治战略保障美国国家利益，而不是推展美国价值，企图改变中国政权的本质。

过去美国外交史显示，当美国企图以意识形态与价值观推展外交政策时，往往以失败收场，从越战、伊拉克，到阿富汗等战争，都是惨痛教训。这也是围堵政策倡议者乔治.肯楠与现实主义大师摩根索反对美国加入越战的理由。

因此，当前世界两强的竞争关系，必须着重管理与合作。美国的价值在于开放与制度自信，中国大陆的崛起也不能具有威胁与侵略性，双方都不必以打败对方做为胜利的象征。

此外，结构矛盾就应从结构层次思考解决方式，当前人类面临威胁的议题亟需有意愿与能力国家，特别是世界两大超强合作，这些议题包括：气候暖化、传染性疾病、恐怖主义、大量杀伤性武器等。

台湾应当从全球战略角度思考“趋吉避凶”的策略，与亚太国家合作推动避免两大强权进入必然冲突的陷阱，跳脱选边与战争的困境，才是维护自身利益的最佳选择。

作者为政治大学东亚所名誉教授