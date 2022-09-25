听拜登心里话 更要听台湾人民心里话

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国总统拜登四度表示，若中国大陆攻打台湾，美军将捍卫台湾。白宫循例“收回拜登谈话”，但回收程度一次比一次弱。外界仍有不同解读，但多不再认为拜登失言；台湾驻美代表萧美琴更强调，“我们听到拜登总统的心里话”，抢先坐实拜登谈话。当然，如果发生拜登所说大陆发动“前所未有的攻击”，台湾的确需要美军协助；但蔡政府听到拜登的心里话，更要听到台湾人民的心里话。

当蔡政府把“台美关系坚若磐石”喊得越大声，通常就是两岸关系越紧张的时候，蔡政府越需要抓住美国来稳定台湾民心。很不幸，现在台湾民众正深刻感受到两岸关系全面恶化的趋势，越来多人认为两岸开战的可能性持续升高，绝大多数民众都渴望维持两岸沟通管道。而且，毋庸置疑，当台湾距离和平的希望越遥远，人们就对蔡英文的表现越失望。

在台湾社会危疑的氛围中，蔡政府需要美国政治人物发声相挺，才能夸示在野，骄示民众，哪怕砸钱游说也好，或口惠实不至也罢，甚至短多长空亦无妨，重点是要稳住政权。但美国政坛第三大咖众议院议长佩洛西来访，多数民众却认为弊多于利；拜登几度明言保卫台湾，台湾民众或许还有些半信半疑，但多数人知道，“外国势力介入”将是影响两岸关系转趋紧张的重要因素。

这些都是台湾民众真切的心理表现，并且充分反映在本报最新“两岸关系年度大调查”的结果上。民众对于两岸情势紧张与美陆台互动失衡，表达了忧虑；对于蔡政府无法妥善处理两岸关系，也表达了不满；对于两岸交流、沟通与和平发展，则表达了高度的期望。在两岸的外交竞争、军事冲突、政治对立全面升高，台海战争已非不可想像之际，这项民调清楚说出了台湾人民的心里话。

危险的是，蔡英文可能正在带着台湾走向一个矛盾加乘的恶性循环：两岸紧张，蔡政府沟通无门，又要卖芒果干，就只能仰乞美国保护；但美国介入，又将升高两岸形势，加速把台湾推向战争边缘。而其间任何一方误导误判、擦枪走火，或逾越红线，都将在台海引爆不可逆的战火。

例如拜登说保台，没人怀疑他的心里话，但白宫反复收回拜登谈话，力阻战略模糊滑向战略清晰；而拜登联大演说罕见提及台海局势，又重申一中政策，反对片面改变现状。如此，总统时而清晰、时而模糊，或总统清晰、政府模糊，到底是另一种双簧策略的战略模糊，或根本是战略混乱，也引起质疑。此外，大陆攻台或将促使美军出兵，但美军要能协防台湾，美台之间必须先有充分的军事部署、整合和演练，而这又构成“外国势力介入”，也可能提前引发冲突。

因此，蔡政府的问题在于，不思和平止战，只求外力吓阻；无能开启两岸沟通大门，只想“靠势”美国爸爸。其实，维持台海和平，台湾必须建立强大的国防，也要争取美日欧等国际支持，但这些都不是操弄反中寻衅的特许证，也不为倚美谋独开绿灯，更不能取代两岸交流与沟通的功能。蔡政府本末倒置， 反而可能制造更多两岸紧张，进一步加深台海危机。

国际关注台海情势，台湾民众虽然担心，但认为目前尚不致开战，因为人们仍然乐于增进两岸社会交流，不愿两岸经贸中断，希望维持两岸沟通管道，并对大陆民众抱持友善态度，这是两岸最重要的缓冲，也是台海和平的机会之窗。蔡英文喜闻拜登保台的心里话，更不能充耳不闻台湾人民呼唤和平的心里话。