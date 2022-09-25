意极右女党魁势任总理 冲击欧盟团结

来源：明报

意大利今日（25日）举行因团结政府总理德拉吉7月请辞而提前的国会大选，势出现自已故独裁者墨索里尼以来首位极右执政者。选前民调显示，极右政党“意大利兄弟党”可望领导右翼联盟取得国会多数，45岁的党魁梅洛尼将有望成为该国首名女总理。梅洛尼与意大利兄弟党高举疑欧、反移民和反同性恋等主张，其右翼阵营执政恐将冲击欧盟团结。欧盟委员会主席冯德莱恩明言，布鲁塞尔有手段应付意国极右政府不合作，外界相信其一关键是来自欧盟的2000亿欧元的疫后资金援助。

这次大选投票在当地时间周日早上7时至晚上11时（新加坡时间25日下午1时至26日凌晨5时）举行，官方最终结果将最快周一才会公布。据YouTrend最新民调预测，意大利兄弟党（FdI）将得24.4%选票，两大政治盟友、由前副总理萨尔维尼领导的联盟党（Lega）和前总理贝卢斯科尼的意大利力量党（FI）的支持度分别有12.1%和7.8%，右翼联盟将可获足以执政的约六成国会议席。中左派民主党（PD）和左翼民粹五星运动（M5S）支持度分别为21.5%和13.2%。在这情况下，梅洛尼（Giorgia Meloni）将有望当上总理，除是意大利首位女总理，也会成为墨索里尼1922年夺权（直至1945年被处决）后近百年来意大利首位执政极右政客。

意大利兄弟党2012年才成立，梅洛尼等创办者出身自贝卢斯科尼的旧政党自由人民党，主打反地中海船民、反同性婚姻等社会保守政策等渐获支持，到近期更超越立场相近的联盟党。分析认为，意大利兄弟党上位的关键是去年成为唯一未加入德拉吉团结政府政党，在传媒以唯一反对派标志高度曝光。

倡“欧洲少管事” 改革欧盟官僚体系

对欧洲政坛来说，意大利兄弟党为首的右翼疑欧民粹势力上位，势带来重大挑战。泛欧智库欧洲对外关系委员会（ECFR）罗马办公室主任瓦尔韦利（Arturo Varvelli）表示，欧盟很多官员都忧虑意大利即将诞生民粹且疑欧的强硬右翼政府，对俄军侵乌、欧洲冬季能源危机、区内通胀等问题所持立场将不确定。面对外界质疑，梅洛尼与意大利兄弟党近年立场也有调整。在欧洲政策上，该党已改变反对欧元立场，但仍坚持欧盟应减少干预意大利国内事务，以“欧洲少管事，但管得更好”为口号，主张改革欧盟官僚体系。

外交上，兄弟党在俄军侵乌后放弃支持普京，梅洛尼多次高调声援乌克兰与北约，呼吁西方用尽“所有有效手段”支持基辅。其右翼联盟的盟友如萨尔维尼和贝卢斯科尼，则以跟俄友好著称。

冯德莱恩上周四表明，倘若意大利新政府像匈牙利或波兰极右政府般具破坏性，欧盟将“有工具”应付。欧洲智库德洛尔研究所总监马亚尔称，若在缺少欧盟的1.52万亿港元援助资金下强推刺激经济措施，对意大利是“形同自杀”。瓦尔韦利则指，梅洛尼“可能非常清楚她需要比自己所希望的更亲欧”。

向台示好 反对大陆军事威胁

另外，梅洛尼与台湾友好，她近日向台湾中央社表示，她所领导的政党与台湾“因诚挚友谊互相连结”，她若能领导新一届政府，将推动更多意台双边合作。她提到意大利兄弟党与自由世界的民主国家一致谴责中国大陆对台军事威胁，而欧盟应运用一切政治与外交手段全力施压，以避免台海发生冲突。