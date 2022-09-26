“抗中牌”还能有多大作用？

来源：中时新闻网

作者：郁慕明

九合一选举剩下最后两个月，民进党选情看来并不乐观。除了原提名的桃园市长候选人林智坚被爆论文抄袭，台北市长候选人陈时中、新北市长候选人林佳龙都表现逊色。民进党为了挽救选情，开始丢出各种议题，但不仅未能起什么作用，甚至还造成反效果。

或许是狗急跳墙，一些绿营侧翼竟越俎代庖，复制蔡英文2019年大打“抗中保台”反败为胜的故技，想借两岸对立拉抬民进党。于是，前有艺人杨丞琳一句“儿时家境不好，吃海鲜很奢侈”被打成“辱台”，后有慈济揭露陈时中挡疫苗而成了他们口中的“中共同路人”，结果反而引发更多选民反感，让蔡英文不得不急着救火。

蔡英文近期的施政满意度也因此有所下滑。台湾民意基金会最新民调指出，蔡英文的满意度43.8%，不满意度42.9%，相差不到一个百分点。尤其原本“非常满意”的支持度跑了约140万的铁粉，一些媒体因此分析：原本靠“抗中保台”高票连任的蔡英文，已濒临执政困境；民进党一向最会操作的“抗中牌”，恐怕在此次选举已不管用了。

然而，这种想法未免太过乐观。蔡英文和民进党支持度下跌，未必是因其处理两岸关系不当所致，主要还是蔡英文力挺林智坚、不惜与台大对立，以及强推“数位中介服务法”、放任侧翼霸凌慈济有关。一旦两岸关系又陷入如上月佩洛西访台时那样紧张，蔡英文势必再打“抗中”牌，届时台湾民众能否“免疫”就得打上问号了。

毕竟以佩洛西离台后解放军随即开启的军事行动来看，因此而觉醒的民众似乎很有限，多数人仍继续被蔡英文“倚美谋独”“以武拒统”的路线迷惑。一些不负责任的退役将领及名嘴也乐得贩卖“嘴炮”大陆的快感给观众，让台湾社会毫无战争一触即发的危机感，反而还轻言挑衅大陆。身为最大在野党的国民党，对这类“抗中保台”的论调更是毫无招架之力，不仅不敢批判美国和台独政客玩火，甚至还拿香跟拜，沦为民进党的帮凶。

美国基于压制中国大陆的需要，当然乐得将台湾打造成战争机器，削弱大陆的发展。何况美国和台湾一样面临期中选举，民主、共和两党都在竞争谁更敢对抗中国大陆。于是，台湾成了他们斗争下的棋子，一部根本是将台湾推向战争的《台湾政策法》，也就这样在美国参议院外交委员会通过了。

对蔡英文而言，她当然嗅到了此一再好不过的题材，又可以帮助她上演“美台关系史上最好”的戏码，成为她挽救年底民进党选情的救命稻草。众所皆知，蔡英文此次没收民进党党内初选，一手掌握各县市首长的提名权，自然有不能输的压力，势必用尽一切手段拉抬选情。回想四年前她也一样声势低迷，后来就是靠香港暴乱、炒作“抗中”而“复活”，如今没有别招，大概也只能故技重施了。

更可怕的是，一旦年底民进党真的选垮了，蔡英文还将面临提早“跛脚”的压力，到时“抗中”牌就成了蔡英文保住权力的最大王牌，两岸关系势必将天摇地动，尤其再配上《台湾政策法》全面推翻1979年以来的中美及台海现状，等同逼迫大陆非出手不可。届时还傻傻以为只是“看戏”、甚至以呛大陆为乐的台湾“文青”，可就都得上战场了。

很多人不懂得国际关系的险恶，以为美国国会即将通过“挺台”法案，加上拜登又上节目表态会“协防”台湾，就当作天下无事，好像全世界都会帮助台湾“抗中”。但现实摆在眼前，现在俄国对乌克兰的军事行动已上升到全面征兵的“卫国战争”，一旦两岸又武力相向，美国哪有余力为台湾出兵？一切不过只是“嘴炮”而已。

蔡英文为了她的权力保卫战，势必更加炒作“抗中牌”，效法当初李登辉访问康奈尔大学，及卸任前抛出“两国论”冲击两岸的做法；而美国为了维护自身霸权及国内政客的选举操作，也乐得利用台湾玩危险游戏，反正最后战场在台湾。

这场危机能否化解，就只能看“抗中”牌还有多大作用。如果选民仍执迷不悟，偏爱吃蔡英文“抗中保台”那一套，最后非得打一仗不可，那也怨不得谁了。