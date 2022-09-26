美俄斗争不收敛 核战威胁疑幻似真

来源：香港《星岛日报》社论

俄罗斯总统普京上周三发出动员令，征召30万后备军人，西方更关注他暗示可能使用核武，美国总统拜登谴责普京核威胁，并指俄国是全球和平最大威胁。使用核武之说目前还可视为口头恐吓，怕的是俄罗斯与美国的斗争不断升级，美国和盟友增加军援乌克兰、加强制裁俄国，若俄国战事失利，可能铤而走险使用威力较小的战术性核武。联合国秘书长古特雷斯上月底已警告，目前核风险已处于冷战以来最高点。一旦动用核武，人人都成输家，要避免核战，关键是大国要促成俄乌议和，而非为战事火上加油。

对于俄国会否在俄乌战事中使用核武，俄国外长拉夫罗夫及俄罗斯前总统、联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫数月前已明示或暗示或会采用，直至上周四普京发出动员令时，也暗示可能动用核武。他先是指责西方国家正对俄国进行“核敲诈”，继而提出若俄国领土完整受到威胁，将使用一切力量保卫俄罗斯，并明言拥有各种大规模毁灭性武器，有些种类比北约的还新颖。

普京有意逼西方默认公投

对于俄国可能使用核武，美国总统拜登本月中接受美国电视台专访时，也被问到若俄方使用化学或核武器，会作何反应，拜登对此连说三声“不要”，并警告俄罗斯不要将战事升级。美国媒体本月中刚巧向美国总统提问俄国动用核武问题，可能是美国政府有类似情报而给媒体知晓，又或因俄国在战事失利，媒体已敏锐地察觉俄方可能铤而走险动用核武，但无论是哪一个原因，都显示西方舆论愈来愈关注俄方动用核武的可能。

对俄罗斯而言，若要结束俄乌战事，最理想的是俄罗斯占领的乌克兰东部四区举行入俄公投，让俄国可乘公投结果而合并乌国东部，模式就如2014年克里米亚“重归”俄国。

普京征召后备军、提出核威胁，摆出战事升级可能，也有意逼西方默认公投，然而美国有意借俄乌战事拖垮普京，目前乌克兰反攻又见起色，自然不会承认公投，而且对俄乌战事，不止普京在加注，美国及盟友也在加注打压俄国。

美国本月中再向乌克兰提供逾6亿美元（8.6亿新元）军援，自2月至今美国军援乌国已超过150亿美元，英国新任首相特拉斯也承诺持续军援乌国，直至其战胜俄罗斯。为重挫俄罗斯的国力，美国为首的七国集团和欧盟在回应普京的核威胁时，都表明将加大制裁俄罗斯，行动包括限制俄国石油出售价等。

此外，美国为羞辱俄罗斯，借联合国总部设在纽约之机，拖延向俄罗斯出席上周联合国大会的官员发出签证，这些小动作看似无伤大雅，却使俄国与西方敌意变得更深、理性沟通更难，更容易使美俄斗争出现擦枪走火的风险。

美俄都在为战事加柴添火

普京暗示动用核武，目前还只是靠吓，但俄国不会在无成果下退兵，美国及盟友又要借机打残俄国，双方都在为战事加柴添火，使俄乌战事由地区战，逐步演变为俄国与西方的你死我活斗争。若俄方未来在战事失利，感到国家存亡受到威胁，动用核武的机率就会大增。

退一步而言，就算没有核战，全球已因俄乌战事而触发连串政经危机。俄国若减少甚或断绝对欧洲供应能源，欧洲这个寒冬就可能出现人道危机；美欧对俄国制裁，使全球油价和粮价暴升，不少穷国已因饥饿而陷入动乱边缘，就算发达国家在高油价、高粮价、高通胀下，民生抱怨已使欧洲多个执政党有倒台危机。至于环球央行为遏通胀而大幅加息，也是饮鸩止渴，正将各国经济推向衰退深渊。

要化解全球困局，必须尽快缓和俄乌冲突、推动俄乌议和，这不只是俄国退兵，还要西方承认过去20年北约毁诺不断东扩、威胁俄国生存的错误，怕的是俄国与西方已陷入只有斗、没有和的非理性心态。古特雷斯上周在联合国大会已警告，世界正在燃烧，大国关系已陷入完全功能失调，那就算核战风险急增，世界如铁达尼号般冲向冰山，大国也视若无睹而不加制止。