如果中西脱钩，经济将会如何？

来源：德国之声

作者：沈凌

最近欧洲、尤其是德国也开始讨论和中国经济脱钩的可能性。经济铁幕当然不会即刻落下，但是未雨绸缪，吃瓜群众还是应该想一想：如果真的中西方经济全面脱钩，我们的生活将会如何改变？

一般的经济评论，总希望由此讨论方方面面的影响，唯恐漏下什么。不过熟悉我的评论文章的读者或许会发现，我总希望一次只讨论一个简单的逻辑，而不是力求面面俱到。因为世界如此复杂，越想全面越会掉入细节的陷阱，无法抓住主要矛盾和基本逻辑。

让我们假设这样一个简单世界：C国只生产低端产品，A国只生产高端产品。然后两个国家通过国际贸易，在市场价格的基础上互相交换，同时消费高端和低端两种商品，获得最幸福的生活状态。其中C国因为没有掌握必要的技术，不能生产高端产品（注意，是“不能”）；而A国当然也能够生产低端产品，但是因为成本太高而放弃了低端产品的生产（注意，是“能而不产”）。所以大家可以马上明白C和A各指哪国，但是这样的假设的确简单化了现实世界。因为实际上，中国在很多领域也能生产高端产品，美国的农产品和能源产品也不是什么高科技。

现在假设A决定和C完全脱钩，也就是说：从现在开始A完全自己生产两种产品，不再购买C的低端产品，因为A不买C的货，C当然也买不了A的货，要不然就成了A对C的单方面赠予了。那么两个国家的老百姓生活将会发生什么样的变化呢？

首先，A国老百姓依旧可以消费高端和低端两种商品，但是因为A自己的生产成本高，所以现在出现了持续的通货膨胀，也就是价格上涨，因为部分资源（人力和资本）拿来生产了低端产品，所有的两种产品的产量都会下降，也就是说实际GDP下降了，经济衰退。这就是现实中的滞胀（通货膨胀和经济衰退同时出现）。所以老百姓的生活幸福感下降，是板上钉钉的事情。

而C国因为不能生产高端产品，一旦低端产品出口受阻，所有低端产品的厂商都会在国内市场竞争，竞争加剧而产品价格下跌。而高端产品进口不了，也生产不了，从通货膨胀的计算角度看，并没有价格上涨的因素，只有下跌的影响，因此，C国非但不会通货膨胀，反而有可能出现通货收缩。所以对C国老百姓来讲，虽然坏处是高端产品买不到了，但是好处是低端产品变得便宜了。和脱钩前相比，到底整体上是坏处大于好处，还是好处大于坏处呢？就目前的简单模型而言，难以断言。

从动态角度看，C国的生产厂商如果不满足于仅仅生产低端产品，希望能够通过研发高端产品，掌握核心技术，从而转型升级，那么就需要社会融资渠道，把闲散资金集中到研发人员的手中，并且给予研发人员足够的激励。这是一个制度性的变革，并不是那么容易达成，但是一旦突破，那么上述坏处消弭，而仅存好处，和脱钩前的对比就显而易见了。

在现实中的欧美，目前通货膨胀已经处于40年来的历史高位，如果和中国实现经济脱钩，那么通货膨胀方面无疑会雪上加霜，而中国在脱钩后的通货膨胀并没有压力。需要注意的是：现实世界中，和中国脱钩之后的西方经济体的通货膨胀，主要影响落在依赖于低端产品生活的普通老百姓身上。而中国方面，高端产品买不到的损失则是落在了富裕人群身上，普通老百姓反而因为低端产品的价格下跌而获益。因此，美国将会承受社会动荡的外溢影响，而中国的精英人才流失会是一个比较大的问题，这反过来又会阻碍经济转型升级和技术创新。

无论如何，经济脱钩导致的全球化破裂，都不是一个最优策略。或许在这个漫长的过程中，人类的智慧能够让双方找到一个妥协的办法。