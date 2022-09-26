加拿大“印太战略”和美国的区别在哪

来源：环球时报

作者：刘丹

9月22日，加拿大外长梅拉妮·乔利在一次演讲中表示，加拿大将加入由美国牵头成立的“蓝色太平洋伙伴”（PBP）。美国对于南太地区的外交投入是其“印太战略”的重要组成部分，加拿大版的“印太战略”也在这次的积极响应中呼之欲出。

其实在特朗普政府最开始提出“印太战略”以及拜登政府继承且全力推进“印太战略”的过程中，加拿大的反应略显冷淡，尤其是相比同为中等国家的澳大利亚而言。不过，虽迟但到的加拿大“印太战略”也在2021年底拉开帷幕。去年12月16日，特鲁多在任务授权书中指示新任外长乔利“制定并启动一项全面的印太战略，以深化该地区的外交、经济和国防伙伴关系以及国际援助”。今年6月，加拿大外交部成立由14名成员组成的“印太地区”咨询委员会。总的来说，加拿大政府计划从外交、安全、经济三个维度来打造自己的“印太战略”。

外交方面，加拿大的“印太战略”呈现出一贯地追求“依附与独立”的特点。一方面，加拿大会加入诸如PBP等美国牵头的“印太战略”机制，这既是回应国内对于加拿大缺席“奥库斯”、四边安全对话等机制的质疑和担忧，也是实践其多边外交的一贯做法。尤其是在地缘政治、经济、安全形势都格外复杂的“印太地区”，加拿大更加需要盟友和集体行动的保驾护航。另一方面，加拿大不少智库也在讨论“印太战略”时强调，“加拿大需要自己的印太战略”，应该集合中等国家的力量来提升话语权，而不是单纯成为美国“印太战略”的附属。这一外交政策上的矛盾如何调和，对于加拿大而言，恐怕是一个永恒的外交难题。

安全方面，加拿大的“印太战略”试图关注诸如南中国海等传统安全问题，也关注诸如海盗、非法捕鱼和气候变化等非传统安全问题，并且积极安排相关专业人员负责和主动与“印太地区”相关国家接触。例如，特鲁多任命擅长海洋战略的茱蒂·托马斯为新的国家安全顾问。

最后，相对外交与安全，经济似乎才是加拿大“印太战略”最大的诉求。外长乔利今年4月访问印尼和越南时重点探讨了亚细安-加拿大自由贸易协定谈判的可能性。而且，这从“印太地区”咨询委员会的成员构成更是可见一斑。14名成员中大部分都擅长经贸领域的议题，例如亚太基金会董事会主席皮埃尔·佩蒂格鲁，加拿大政治和商业领袖之一的弗兰克·麦肯纳等。这种缺少职业外交官和地缘政治专家的构成在加拿大国内遭到诟病，一些学者认为加拿大政府的“印太战略”把经贸利益置于国家安全利益之上。

除了这几个值得重点关注的维度，目前加拿大国内关于“印太战略”的讨论还集中在另一个关键因素，即中国。卡尔顿大学国际关系学教授包天民指出，最初外交部的“印太战略”草案中没有提到中国，但后来越来越多的声音开始争论是否应该将中国因素纳入建议。从当前加拿大加入美国针对中国在南太不断提升的影响力所打造的PBP来看，加拿大似乎有了决定，中国因素将不可避免地出现在加拿大的“印太战略”之中。这对于一直未见起色的中加关系而言，并不是一个好消息。