美式不战而屈人之兵？

来源：联合报

作者：胡瑞舟

“别对台湾问题过度机巧”，这是拜登21年前对小布什总统的忠告。

中美南中国海撞机事件后，小布什被问是否在中国大陆攻击时防卫台湾；这位得州牛仔总统回答：“是的，我们会”。时任参议员的拜登投书媒体，从外交和法律引经据典警告总统谨言慎行。拜登抨击小布什偏离“战略模糊”政策，强调美国没有义务保卫台湾。他还提醒，依据美国宪法和台湾关系法，美国总统在台湾遭受安全威胁时必须通知国会，遵循宪法程序与国会决定采取何种方式回应。

如今拜登入主白宫，身为总统却先后四次表达如果中国大陆大举攻台，美国将派兵驰援。奇特的是，拜登每回发表这类对台言谈，他的幕僚随即重申相关政策不变。拜登接连四次做出相似表述，明显有意为之。他和幕僚演唱双簧，把当年批评小布什的“模糊的战略模糊”，推向更模糊的境地。

拜登总统的谈话，美国有媒体认为“也许拜登对台湾是认真的”。然而，美国对台依旧战略模糊？转向战略清晰？改采战略威慑？出现战略混乱？各种看法分歧。拜登团队或许有几个意图：

第一，促使北京做出“美国希望中国大陆攻台，中国大陆不能上当”的判断，让北京决定偃甲息兵。俄乌战争富含经验教训启示，中国大陆也在研究攻台负面效应。美国经常耍弄台湾牌激怒北京，让北京感觉美国希望诱引中国大陆对台动武，再借机透过抗陆联盟、军事干预及经济制裁重挫中国大陆，趁羽翼未丰予以致命打击，迟滞中国梦的进程。

第二，认知中美终必一战，晚打不如早打。中国崛起威胁美国利益，挑战美国主导的世界秩序。软实力有局限性，军事力量有必要性，美国评估中国军力与美落差仍大，但未来将更难对付。

第三，施展战略威慑，争取战略整备时间。美国的台海兵推大多出现重大战损，区域内美军基地调整部署需时10年，美军武器装备更新需时五年；不幸的是，台湾军购众多品项数年才能到位，中国大陆却极可能在两年至10年内对台武统。拜登团队多次释放“出兵保台”讯息，期望及时震慑北京，避免在军力尴尬期被迫应战。

第四，致力台海和平，确保维持现状。两岸分立符合美国利益，维持现状是动态，两岸其实渐行渐远。

中国推崇“不战而屈人之兵”，美国东学西用也以“不战而屈人之兵”对付中国。美国的庙算兼顾和战两面，中国的和统与武统也将因应调整。中美大国博弈在旁观者眼里精彩可期，台湾做为棋子、诱饵及主战场则将承受空前的耗损，而我们都在棋局之中。