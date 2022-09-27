要给英镑“止血” 英国央行有这三个选项

来源：彭博社

作者：Ven Ram

英国从一个面临巨大通胀问题的国家演变为了一个面临巨大信任危机的国家，想要走出当前的困局，决策者的选项并不算多。

选项一

英国央行和财政部会希望，迄今为止英债和英镑的大跌会自行退却。英镑/美元在亚洲时段跌至1.0350后已经反弹至1.0755附近，但是债券市场似乎没有出现任何喘息。两年期英债收益率飙升了大约50个基点，至4.45%，意味着与英国央行政策利率——目前为2.25%——的差异超过200个基点。可能会被视作是反映政策利率落后多大幅度的一个指标。

选项二

如果收益率的飙升失控，英国央行将被迫介入，不管其愿不愿意。解决这一问题最直接的办法就是一次性大幅加息——至少需要300个基点。例如，三十年前英国决定退出欧洲汇率机制时，不得不将利率调整至两位数。实际上，那段时间利率波幅大到令人咋舌，相比之下过山车可能都算不了什么。

这一选项的问题在于，英国央行在当前的抗通胀周期中行动迟缓，面对严重通胀，将基准利率调升至中性水平也相当缓慢，更别提加息至限制性领域了。很难说一家对于实施传统政策都心不甘情不愿的中央银行，会接受非传统政策。

选项三

英国央行可能会出手守卫英镑，但按照全球标准，英国的外汇储备规模不大。日本最近干预了外汇市场，但该国的外汇储备规模在全球排名前列，因此有足够的火力来抗击汇市投机者。

然而，英国央行可能会与欧洲央行和其他央行联手，尝试进行联合干预。如果到了紧要关头，这实际上有可能成为英国央行偏好的选项，因为联合行动可以向世界展示：英镑的疲软都是因为美联储加息所致，进而规避英国财政刺激给通胀火上浇油的问题，留住些许颜面。欧洲央行最近几周也在担心欧元，欧元与英镑的一并走低可能会催生联合行动。

具体操作层面的问题应当会在中央银行之间私底下协商达成，如果推行，有可能会在亚洲和欧洲市场均活跃时宣布，目的将是给各自的货币带来最大的影响。

几乎毫无疑问的是，英国央行肯定迫切地偏好选项一，但如果跌势不止，选项三可能最切合实际。

Ven Ram是彭博Markets Live的跨资产策略师