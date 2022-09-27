尾巴摇狗的选举 折射台执政党理想沉沦

来源：台湾《联合报》

联合报社论

今年的台湾九合一选举，论战层次之低，攻讦手法之低劣，令人难耐。选战中，林智坚的抄袭案不断被拿来复制，许多朝野候选人无端被卷入；而网军侧翼走火入魔的操作，则严重压倒候选人本身的人设。在这种情况下，候选人的城市愿景破碎，政党的政见差异消失，反而是周边凸槌脱线的花絮不断喷飞，低俗当有趣。这场选举，已变成“尾巴摇狗”的游戏，台湾民主进入一个下坠点。

民主选举日趋下流，应负最大责任的是执政的民进党。蔡政府执政六年，因玩得一手顺风的“反中牌”，渐渐地对这种廉价的治理方式上瘾，而把“政绩”、“政策合理性”等皆抛在脑后。这表现在几个方面：第一，对内不再以人民的喜好为意，甚至动辄打压恫吓民意，乃至连证严法师都被侧翼打成“中共同路人”；第二，利用大量网军带风向制造“假民意”，久而久之，执政者竟也相信自己法力无边、无所不能；第三，面对供电、防疫、农渔产品销陆等实质民生问题，均缺乏解决的用心，一味敷衍欺瞒。

对国民党而言，这次选举正值其党产被征讨殆尽后的困窘期；由于财务拮据，加上党内凝聚力不若以往，频频传出脱党参选的情事。外在形势方面，左有执政党利用党政优势打压，右有民众党瓜分大饼，因此选战打来备显艰辛，许多候选人也未提出任何吸睛的诉求。照理说，面对低迷的国民党，民进党此役应该打得威风凌厉才对；谁料，选战却完全不照着蔡英文的剧本走，舞台回光仅反照了民进党的短视与虚假。

如今，多数民众都看得出来，民进党已陷入一种“尾巴摇狗”的处境。最具代表意义的指标就是，蔡英文钦点且最钟爱的两名战将——林智坚和陈时中，已成为民进党选战最大的包袱。林智坚在“论文门”及“棒球门”事件中枪，金钟罩破功，并连带扯毁蔡英文“识人”之英明。陈时中的演出则更离奇：他的形象因网红幕僚的操作失当，沦为低级趣味；复又与亲绿媒体人不当唱和，乱枪扫射社会公正人士，非但没为陈时中加分，反而使民进党和蔡政府都连带损伤累累。整个民进党的形象，毁在少数网红侧翼身上，这不是“尾巴摇狗”是什么？

近几年，民进党政府衷心相信“网军万能”，更不断动用党政资源喂养他们，使他们壮大，变成政府的禁卫军。而今天，这些“尾巴”强大到足以摇晃“狗”的本身，甚至破坏狗的主体形象，民进党可谓是自食其果。但更严肃地说，如果不是民进党轻易抛弃了它的创党理想，一步步背离人民，一群只是听命嗷吠的网军又怎会失控暴冲呢？

民进党首度执政时，发生了陈水扁家族的贪渎洗钱事件，其后政党轮替，绿营有了八年沉潜。2016年民进党再度执政，蔡英文曾严肃许下“谦卑、谦卑、再谦卑”的承诺，但不到两年，这些承诺即消失在风中。取而代之的，是“傲慢、傲慢、再傲慢”的掌权者霸道，除垄断五权，并极力收买及整肃媒体，以建立“蔡式一言堂”。蔡英文一个月四次到云林帮绿营候选人站台，说出“我很想赢”；对她而言，公平正义、服务人民都不再重要，只剩下一个“赢”字。这样的元首，究竟还剩多少信念？

今年的选情超冷。在四射的“抄袭”乌贼炮火，及绿营网军侧翼“喧宾夺主”的低级炒作下，严肃的政策辩论消失，只剩倒尽胃口的八卦流言和有毒口水。蔡英文执政六年，留下恶劣选风，民进党也被带向沉沦。