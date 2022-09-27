逆向货币战如火如荼 英镑遭殃似新兴市场

来源：明报

明报社评

一场“逆向货币战争”（reverse currency war）正在全球如火如荼展开。美国大幅加息遏抑国内通胀，政策以邻为壑，无视溢出效应，美汇愈走愈强，其他主要货币纷纷下挫，英国政府不自量力，上周宣布万亿港元减税方案，市场担心英国财政不胜负荷，更令镑汇急贬至历史新低，兑美元面临1算，倘若英伦银行本周不紧急加息，英镑跌势只怕更急。英国货币危机山雨欲来，民生首当其冲，有经济学家更警告，伦敦当局药石乱投，恐令英国经济重蹈1970年代覆辙，需要国际货币基金组织（IMF）打救，英镑地位更将沦落如新兴市场货币。美国通胀如脱缰野马，逆向货币战争危机四伏，外围风高浪急，香港更要步步为营。

美国以邻为壑

英国昏招害己

美国联储局上周连续第三次加息0.75厘，同时释出将会坚持加息遏抑通胀的强烈信号，刺激资金回流美国，美汇指数升见20年新高，其他货币兑美元全线受压，欧元、加币、日元、韩元、人民币等无一幸免。多国央行为了稳定币值和抗击通胀，纷纷加息，日本政府则于上周罕有出手干预汇市，自1998年以来首度沽美元托日元。昨天人民银行亦宣布采取措施，限制人民币贬值速度，稳定汇市预期。愈来愈多专家认同，现在全球正面对一场不见硝烟的“逆向货币战争”，而美国则是始作俑者。

以往人们谈的货币战争，是各国透过竞相贬值货币，争取经济优势，眼下逆向货币战争的逻辑则刚好相反。美国挟美元霸权优势，以刺激货币升值的政策，变相将自身通胀压力转嫁他人。对美国而言，强美元虽不利出口，但入口成本价格相对下降，有助为通胀减压；对其他国家而言，由于粮食和石油等大宗商品进口多以美元计价，很多大企业亦背负美元债，强美元等于财政负担更重，消费者百上加斤，输入通胀压力亦更大。美国这种以邻为壑的自私自利政策，正把一些国家推向经济危机，部分国家面对通胀和货币贬值压力，唯有“竞相加息”，“硬食”可能由此带来的衰退之果。英国特拉斯政府则似乎认为，虽然现在英国通胀高企，加息无可避免，但可以透过大幅减税，“抵消”加息对经济冲击，只是镑汇英债近日急跌情况，已说明市场不卖帐。

英国上周公布半世纪最庞大减税计划，预计未来5年财政开支额外增加1610亿镑，方案一出，劣评如潮。英国通胀直逼双位数，大幅减税刺激需求，形同为通胀添柴加薪。美国前财长萨默斯形容，特拉斯政府的减税经济学“幼稚兼一厢情愿”，有人批评方案向小撮富人利益倾斜，市场则担心，衰退迫在眉睫，英国当局还去大量举债，贸易和经常账“双赤字”加剧，债务有失控之虞，结果触发镑汇及国债暴跌，英镑兑美元汇率，继上周五急跌3.5%，昨早一度再跌4%，低见1.035水平，之后收复部分失地，回到1.06水平。

短短两周，英镑一度跌逾一成，波动程度不似主流大国货币，反而更像新兴市场货币，倘若走势不变，英镑兑美元跌穿1算，只是时间问题。英国依赖进口，粮食逾五成是舶来货，主要入口商品包括石油，兼且以美元计价，英镑大跌对民生影响很大。在香港，不少人持有英镑，又或有亲人居于当地，镑汇暴跌自然备受关注；涉足英国生意较多的汇控和长实等，昨天也受累股价大跌。

美国通胀不退烧

货币危机接踵来

美国恃着美元霸权滥发钞票，但英国并无这样的“优势”，一旦英国决心滥发钞票去抵消赤字，结局只有一个，就是镑汇跌、通胀升、债息飚。1992年英镑曾遭索罗斯狙击暴跌，一些大行分析师已警告，英国不久将来恐出现一场“新兴市场式的货币危机”，英镑可能会失去作为国际受尊重主要货币的地位，美国“末日博士”鲁比尼甚至警告，1976年英国乞求 IMF救助的历史，有可能重演。投资者揣测，英伦银行本周有可能紧急开会，宣布大幅加息，藉以展示支持镑汇的决心，可是遏抑通胀稳定汇率，不能只靠央行，政府必须配合。政客乱出昏招，饮鸩止渴，最终只会害苦国家，全民受罪。

当然，受美国货币政策打击的国家，可不止是英国。俄国与西方斗争白热化，美国变相将欧洲盟友推到抗俄最前线，面对俄国能源断供，这个冬天，欧洲经济处境相当凶险，欧元兑美元一样有可能跌穿1算；日本政府干预汇市，杯水车薪，对日元的支持作用有限。1980年代初，美国大幅加息遏通胀，亦曾导致美元急升，最终美国与盟友在1985年达成广场协议，联手压低美元汇价。相比之下，现在美国一心只顾自己，除非国内通胀受控，否则极不可能跟其他国家合作去稳定国际主要货币汇价。

市场早前预期，美国通胀会随着能源价格回落而降温，然而事与愿违，种种迹象显示，华府滥印钞票肆意派钱，导致需求过盛，正是通胀高居不下的原因，华府政客不肯改弦易辙，以为可以靠输出通胀就能解决自身问题，最终可能导致全球经济揽炒。全球货币贬值潮，人民币兑美元虽受压，但若与一篮子主要货币比较，表现尚算平稳，反观部分亚洲国家，情况较为令人忧虑，亚洲金融风暴再起的可能不能排除。港元与美元挂钩，金管局有充足弹药支持港元汇价，但消耗程度有可能比预期快，息口趋升对经济难免有影响，外围形势凶险，政府必须密切留意，小心应对。