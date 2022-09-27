意政坛法西斯未绝迹 德纳粹受遏命运迥异

来源：明报

意大利周日（25日）国会大选投票结束，昨天初步点票结果显示，极右“意大利兄弟党”（FdI）领导的右翼联盟赢得最少44%选票成为最大阵营，将组成二战后意大利最右倾的政府。

法西斯主义与纳粹主义俱主张一党专政和以军事手段对外扩张，争取民族光荣。不过法西斯在意大利从未像德国纳粹那样随第二次世界大战结束而受遏制，反之，抱拥法西斯的政党（这次大选大胜的意大利兄弟党被视为新法西斯主义政党）一直能够堂堂正正地在政坛和社会活动，关键在于两者的二战败落方式。

意大利历史学家菲利皮（Francesco Filippi）指出，去到二战末期，意大利法西斯党自行变天，于1943年7月推翻领袖墨索里尼，此后意大利分裂成三部分——北方由纳粹德军占领，成立以墨索里尼为首的傀儡政权，但遭反法西斯势力激烈对抗；南部西西里岛由同盟国控制，其余国土由配合同盟国的前法西斯党人组成的政府管治。因政治结构已存在反法西斯势力，故盟军在二战结束时能够直接把国家主权交还意大利人，对比之下，纳粹德国是由同盟国击败，后者占领控制战后德国及着手“去纳粹化”。

另一因素是当年意大利境内有西方势力最庞大的共产党，促使美英须保留反共的法西斯势力，协助遏制“红色威胁”坐大，故法西斯党人所受清洗有限，大多数人仍居关键位置，延至今天。

其中新法西斯保守主义政党意大利社会运动（MSI）在1946年创立，到1960年代跃升第四大政党，但被左翼力量排挤于政坛边缘，直至1990年代才获拉拢与意大利力量党和北方联盟共组联合政府。

意二战后厉行分权 法西斯专政难再现

意大利宪法其实有列明“法西斯主义是罪行”，可是禁止组建法西斯党的反法西斯法律存有诠释空间，向法西斯致敬可获解释为“纪念行为”。国会曾拟加强立法取缔法西斯图像，却因右翼政党指为损害言论自由，表决无法通过。不过意大利战后针对法西斯专政，厉行分权，使国家建制由总统、宪法法院、国会参众两院、中央金融机构和财政部联手组构，以防管治者集权而变得危险激进。