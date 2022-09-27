对周玉蔻与民进党的严肃质问

来源：中时电子报

中时社论

长期在媒体上以恶言恶语博取名利的周玉蔻，最近言论更加荒唐恶毒。她为了帮民进党挡子弹、拉选情，不断口出恶言，不但将善行满天下的慈济骂成“中共同路人”，又将蒋万安父亲20多年前的绯闻搬出来当炮弹，将一位无辜女士诬指为女主角，遭提告后才表态“愿意道歉”。这些丑恶的言论激起社会集体愤怒，认为她是在挑战道德底线，不仅败坏媒体公信力，而且不断掀起腥风血雨，已成社会乱源。

绿营长期豢养的恶霸

受害人张淑娟提告时说得真切而痛心。她含泪泣诉自己根本不认识周玉蔻，从未和蒋孝严滚床，没有不伦，不解周玉蔻为何要霸凌一个女子，因而怒斥周玉蔻“一点媒体专业素养都没有”。另一位长年受周玉蔻污蔑而提告获胜的前总统马英九则指出，媒体人应该保持中立的立场，周玉蔻这种人应该被媒体界“开除”才对。他们是绅士淑女，话说得温婉，其实社会的愤恨程度远远超过于此，疾言声讨之声四起。最典型的批评是指周玉蔻已经成为“发疯的看门狗”，她盘据媒体要津，成日流弹乱射，不断制造社会的灾难，越到选举时节，她的无德无行表现更是将民进党的侧翼作风推到极致。

什么样的人品可以恶言恶行到这种地步？什么样的媒体环境让她可以横行霸道至这种程度？什么样的执政党会豢养出这种恶霸媒体人没有底线地霸凌他人到这种地步？这是对周玉蔻、媒体界与执政党的严肃扣问，不容回避，必须坦诚以对，深切反思，否则台湾媒体的信用和民主政治的品质将继续沉沦下去，痛失救赎的机制与机会。

名嘴祸乱台湾社会已是司空见惯，但像周玉蔻这样无中生有、咄咄逼人、毁人不倦的嘴脸，还不多见。凡被她糟蹋过者，无不遍体鳞伤。如果她发抒的是正义之声，而且有凭有据，当然值得肯定；问题是恰恰相反，她的责骂多数动机不良，不是为己身谋名利，就是为民进党当马前卒，扮演急先锋角色；或者两者合一，为执政党效力而获取丰厚回报。她为此早已恶名昭彰，不仅成为社会乱源，也在毁谤诉讼中屡屡败北。但她不改其志，不调作风，而挺她的民进党也不收回托付，且常为她辩解，尤以苏贞昌和陈时中为然。

媒体界应开除周玉蔻

周玉蔻虽然恶名昭彰，但她自诩为新闻人，高举“第四权”的正义旗帜，自我标榜媒体人的神圣地位，站在新闻自由的盾牌后面不容他人挑战。尤其不该的是，她横跨传统媒体和新媒体，却经常越位，公亲变成事主，制造新闻话题，成为各界评论与非议的焦点，她也以声量暴增为乐，丝毫不知反思，更不悔改。孰令致之？不就是民进党纵容的吗？

就个人层面言，她只图利用媒体阵地或平台谋求己利，毫无媒体是社会公器的认知，于是媒体在她不求真相的恶搞下，沦为个人的霸凌工具与执政党的宣传利器。可悲的是，让她横行霸道的媒体，有的利用她带来的听众与观众博取厚利，或将她当作向执政党交心与交差的核弹级武器。所以，她与一些绿媒水乳交融，合作无间。

更可议的是那些与她狼狈为奸的政党与政客。她做民进党的杀手由来已久，一些政客也热衷于跟她相互利用，给她独家新闻或是专访机会，换取她的支持与宣传。看看陈时中一路以来如何图利她、喂养她、利用她，就知道其中眉角。她更会从中获取媒体不倒翁地位与个人数不尽的收益。直到她最近激怒民众，各方皆曰可杀，陈时中和民进党才想跟她拉开距离，划清界线，但已经太迟了。周玉蔻已经跟民进党紧密连结在一起，成为两相好，甚至有如一对连体婴。

民进党是不会抛弃这个犀利宝贝的，绿色媒体也不会放弃这颗巨大的摇钱树，她更不会幡然觉悟而转型重生。我们唯一可以寄望的是，有良知与廉耻心的媒体人在心中将她开除，在实践上以她为戒，做一个信守专业精神与克尽社会责任的优质媒体人。