来源：联合新闻网

作者：汤绍成

近日俄罗斯总普京以使用核弹来作为要胁，增加了另一波俄乌战事升高的可能性，因而引发各方关注。

在人类所有的竞斗中，情势的升高(escalation)都是一种自然趋势，比如先由斗嘴再进入动手。在军事对抗时，升高的压力可能会很大，而且后果可能很严重。在冷战期间，升高的思考集中在控制超级大国之间对抗的战略上，比如若爆发战事，双方将先从传统武器开始拼博，然后再上升到局部性战术核武，以至于最终导致全面性战略核武的交互打击。

相比之下，美国最大战略弹头的TNT当量有120万吨，而俄罗斯曾在1961年测试当量为5800万吨的氢弹（沙皇炸弹），目前在世界各地武库中约有1.3万枚核弹头，其中美俄各具约6千枚。

十分值得注意的，就是与此相关的所谓“第二次打击能力”(second-strike capability)，也就是当A国向B国进行核攻击，若A国无法确认可将B国一枪毙命，那必将导致B国进行第二次核打击，以致于双方“相互保证毁灭”(MAD)。故在理性判断后，当事方都会对核战望而却步，最终形成恐怖平衡(Balance of Terror)，并相互都建立一些“信任建立机制”(CBM)，互通讯息，以避免意外导致核战的爆发，这也正是冷战时期欧洲的和平支柱。

检视当前的俄乌战事，是因为俄军节节败退，以至于普京总统有意以公投、动员再加上核讹诈的组合拳方式，企图转败为胜。但因俄乌两国接壤，故只能使用小型战术性核武器，爆炸威力从300吨到10万吨TNT当量不等。1945年，美国在广岛投下的原子弹产生了毁灭性的影响，它只有1.5万吨。与战略核武器相比，战术核武器是为了对战场产生影响，而战略核武乃是以长程导弹为载具，并以打赢全面战争为目的。

2010年，当时的美俄签订“新战略武器裁减条约”(New Strategic Arms Reduction Treaty，New START)，双方约定的核武弹头以1550枚为限，但条约并未规范战术武器，其他国际协议也未针对战术武器订定规范。目前，俄方已部署约1600枚战术弹头，而美国在北约国家也部署了大约100件美军的战术核武器，可以对俄军做出相应的回应。但因乌克兰并非北约国家，还在1994年销毁了原先拥有的核武器，并加入“核武器不扩散条约”(NPT)，以换取外国的支持，因而北约如何回应，还要视当时情况来判断。

该条约获得191个缔约国批准，依此只有美、俄、中、法、英五国可拥有核武器，因这五国在1967年1月1日已制造并试爆核子武器，其它四个核国家印度、巴基斯坦与以色列未签，朝鲜签约后退出。“核武器不扩散条约”旨在防止核武器扩散，促进核裁军，并鼓励和平利用核能。条约同时规定，每5年对执行进展状况做一次审查。第十次审查会议本应于2020年举行，因冠病疫情而延期至2022年。

此外，俄罗斯不太可能在前线使用核武器，因为此将会产生核尘埃的巨大风险而伤及自身。但莫斯科可能会在乌克兰上空引爆核弹，并以电磁脉冲来瘫痪乌国电子设备，或黑海的水面上引爆威慑，以避免重大伤亡。更进一步，普京将可能用核武器攻击乌克兰的军事基地，或打击首都基辅，造成大规模伤亡，包括消灭乌国的政治领导层。

在今年2月开战之初，普京就已下令俄罗斯核子威慑部队全面戒备。如今，普京曾言，若俄国的安全与领土受到威胁，将会使用核武，而正在乌东四州进行的入俄公投，就将成为试金石，端视乌克兰与西方国家的态度。此外，若普京进一步在战事方面全面挫败，或俄国经济崩盘，以至于其地位不稳等状况，也都有可能促使他走上极端，尤其俄国历来并未同意不首先使用核武，以至于当前的俄乌情势难料。当前欧洲日渐入冬，是否对于战事产生冷却的作用，也还需要观察。

作者是政治大学兼任教授

