美半导体霸权主义 台湾不能任人予取予求

来源：台湾《联合报》

联合报社论

美国国务卿布林肯表示，台湾制造了大部分的半导体，台湾有事，全球经济将受到毁灭性影响；美国商务部长雷蒙多和财长耶伦，也都直指台湾是先进半导体唯一来源，让美国面临国安风险。台湾亦体认护国神山群的战略价值，半导体将列为国安法管制的核心关键技术。然而，当台湾的战略利益构成美国的国安风险，蔡政府只打算把护国神山当作外交伴手礼吗？

美国总统拜登八月签署芯片法案，将为美国半导体生产研发提供527亿美元补贴，加上其他配套，法案整体规模达2800亿美元。在美中科技战开打、冠病疫情等因素影响下，全球芯片供应严重失衡，工业大国亟欲巩固芯片来源，美日与欧盟都在做类似的事。但美国芯片法案最令产业界忧心的是“毒丸计划”：一旦领取美方补贴，十年内不能在中国大陆投资半导体先进制程。

美国芯片法案对台湾影响重大，原因就在台积电。在美方施压、蔡政府敲边鼓下，台积电比预期更早赴美投资。这并不符合台积电创办人张忠谋当年所提的群聚原则，台积电在台湾的三大产业聚落可在数小时内互相支援；2016年南台大地震，台积电中、北部工程师就迅速南下支援，凸显晶圆代工产业群聚的重要性。台积电赴美设厂，这项优势不复存在，势将提高在美经营成本。

张忠谋多次表达对各国推动半导体业本地生产的忧虑，他认为成功机会不高，就算成功，也只是创造一个不完整的产业链。如今更大的难题是，一旦拿了美国芯片法案提供的优惠，台积电在中国大陆南京与松江两座厂的未来发展，将被美国掐住脖子，失去企业自主发展弹性。

目前台积电在大陆最先进制程是12纳米，而大陆企业中芯已开发出较进步的7纳米产品，理论上台积电的大陆产线不应视为先进制程。然而，美中大打贸易战与科技战，反共声浪盖过理性讨论；美方没有说明什么是不能在大陆投资的“先进制程”，就是台积电未来推动大陆产线扩充的最大不确定因素。

除了美国芯片法案的毒丸难吞，台积电另一个难吞的是蔡政府内外补助大小眼。经济部推动领航企业研发深耕计划，美国企业辉达与美光共取得逾台币百亿元补助，不但超过本国业者，也不像美国对补助对象设下重重限制，更别说什么毒丸条款，只有对外商的大补丸。台湾业者担心，两家美商拿了台政府大笔补助，未来会不会拿研发的技术反打台方业者？而国安法是否只严管本土业者，却让补助更多的外商游走各国？

台积电董事长刘德音在台湾半导体产业协会年会召开前，以理事长身份婉转道出业界的忧虑，他表示美国与中国大陆都大力支持本土业者，扶植在地研发与制造，全球半导体产业的竞合与消长已是进行式，期待台湾产官学界提出更具建设性的措施，以维护台湾最关键的半导体产业优势。解读刘德音的谈话：各国都在大力扶持自己的半导体产业，蔡政府又做了什么呢？

台积电与台湾半导体供应链被蔡政府当作外交伴手礼，到处推销台湾业者前往海外设厂。蔡政府官员喜孜孜赴美参加招商会议，丝毫未看到美国半导体霸权主义的兴起，以及中国大陆加强推动半导体本土制造能力，对台湾业者的威胁已近在咫尺。美方邀日本、韩国与台湾组成芯片四方联盟（Chip 4），韩国为自己开后门，蔡政府则开大门推促台业者加入；若继续让美方予取予求，台湾半导体业的优势迟早被蔡政府消耗殆尽。