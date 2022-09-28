围堵周玉蔻病毒 陈时中滑一跤

来源：中时电子报

作者：黎家维

在一连串论文抄袭案带偏了选举的正轨后，媒体人周玉蔻对台北市长候选人蒋万安父亲绯闻与身世之谜的一连串指控，让这早已脱序的选战，更加荒腔走板。防疫经验丰富的陈时中27日为止血，端出三点选举“新指引”，试图切割，并围堵周玉蔻这个失控的“破口”。不过这恐怕只会重蹈其过去两年总是落后部署的覆辙，搞得大家人仰马翻，最终仍徒劳无功。

面对周玉蔻效应越滚越大，陈时中不仅承认其对个人选情的负面影响，竞选团队更搬出三项“周玉蔻条款”，包括与选举无关的人不要攻击、政策本身不要抹黑、无关的八卦不要涉入。但这种消极以对的态度，其实正是民进党政府养虎为患，必须自食的恶果。

周玉蔻持股8成5，自任董座的“放言科技”，四年来一直获得蔡政府标案的滋养；绿营政治人物更趋之若鹜，争相为其节目座上宾，却让周玉蔻逐渐尾大不掉。在防疫期间，担任防疫指挥官的陈时中频繁上了周玉蔻主持的节目达12次之多，面对周多次违法披露防疫资讯，陈也总是轻描淡写，不了了之。9月以来，陈时中本人连同其竞选总部主委、发言人，更加密集地上了周玉蔻节目七次，几乎占了周节目时段的一半。如此密切的关系，陈时中当然怨不得别人讥讽他们两人“时指紧蔻”。

如今周以八卦诽闻胡乱泼粪，滥伤无辜，已成众矢之的，民进党人也私下抱怨没人敢致电劝周，只能放任事态不断恶化。事实上，打从周玉蔻因政府被质疑阻挡疫苗采购，因而批判慈济是中共同路人时，身为民进党主席的蔡总统，不是没有机会设法沟通，甚至划清界线，但蔡主席一如民进党全党的乡愿态度，只借着震灾与慈济证严法师会面，试图在不开罪周玉蔻的情况下来平息社会愤怒。但这种隐讳不明的动作，不仅没让这失控的列车减速，反而让危机的雪球，越滚越大。

周玉蔻爱恨分明，与人反目成仇，有太多前例可循。2006年2月，她获台联提名参选台北市长，但因为“罢扁”立场与台联相左，甚至攻击绿营参选人谢长廷，结果在投票前一个月，遭台联开除党籍，直接“换蔻”。当时台联主席苏进强就提名不当一事，还向台北市民道歉。相较之下，现在的蔡主席却不如过去台联主席那般勇敢与果决。

而陈时中宣称两人没私交，但这软性切割，一如蔡总统与全党的乡愿，换来的却是蔻蔻姊的“放电开示”，越缠越紧。让不少人议论蔡政府到底有多少把柄在周手中，让民进党全党上下竟被她一人绑架。

期待一个已经尾大不掉的周玉蔻能“自主管理”言行，并不容易；但将她“强制隔离”又可能换来“玉时俱焚”，同归于尽的后果，连病毒都处理不好的防疫指挥官，当然更应付不了这复杂善变的人性。对此刻的陈时中而言，这种剪不断，理还乱，成也周玉蔻，败也周玉蔻，突然“滑一跤”的无奈，真是“别有一番滋味在心头”。虽说早知如此，何必当初，只不过陈时中这两年多来，可曾真正参透过“超前部署”到底是什么吗？！

作者为国家政策研究基金会副研究员