镜电视“总统级丑闻”疑云 蔡苏避重就轻如何取信于民？

来源：台湾《联合报》

作者：欧阳良盈、林河名

时代力量立委陈椒华前天在立法院殿堂公布镜电视股东会录音档，直指镜电视申照过关“是总统的旨意”，并点名蔡英文总统和行政院长苏贞昌牵涉其中，府院前天虽均否认，但昨天又有镜电视前董座陈建平证实音档内容确实是镜电视股东裴伟的发言，府院却没有进一步回应，让这起“总统级丑闻”更加疑云重重。

陈椒华公布的三段录音档，总统与阁揆被指涉及关说电视台上架，在民主地区不仅是天大丑闻，更是重大的宪政危机，犹如未爆的核弹，连忙拆弹都恐不及，何以府院表现如此云淡风轻？

对比2020年总统就职前夕，黑客密件爆料民进党在总统初选，英系宫斗党内对手赖清德事件，总统府当时立即严正澄清，并向执法单位报案启动调查，但这次被质疑“政治干预”NCC审查电视台执照，更是严厉指控，府方反而低调冷处理？尤其，以苏贞昌有话就说的“冲冲冲”风格，此番态度冷静，恐更让外界狐疑。

正因为录音档指陈的事实太过于骇人，媒体也不敢武断地认定音档的真实性；但陈建平昨证实，他自己就是该场股东会议的主席，直指录音档中的男声就是裴伟。如此信誓旦旦的指控，如果真的是被诬陷，蔡英文和苏贞昌若还避重就轻，岂能取信于民？

从中天新闻台关台、TVBS移频、镜电视上架，府院高层对所谓独立机关NCC“上下其手”，早已传得绘声绘影；但也因此，有愈来愈多“吹哨者”看不下去，纷纷站出来爆料给民代和媒体。

吹哨者的爆料与指控，已严重打击政府的威信和台湾言论自由的可贵，蔡总统和苏揆身为被指控的当事人，若一味否认，何以自清？或者，真的只能交由检方调查，被动“还府院清白”？

