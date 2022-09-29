上野旅日大熊猫50年的变与不变

来源：日经中文网

作者：石川淳一

“10月28日（周六）阴 大熊猫18:50平安到达羽田机场”、“20:30，大熊猫到达动物园（略）立刻收入准备展示老虎的展示棚”

这是日本东京上野动物园（台东区）大熊猫饲养员的持续观察记录。第一册的开头记录的正是上述内容。在1972年的这一天，第一对旅日大熊猫康康和兰兰从中国来到日本。

面向公众开放的第一天，前来参观的队伍长达1公里。大熊猫带给日本观众的吸引力远胜于其他动物，当年的入园人数比上年增加了100万人，达到约500万人，1973和1974两年更是超过了700万人。

当时担任饲养课长的中川志郎（已故）列出了动物形成社会现象的三个条件：（1）与普通大众的联系、（2）动物本身的魅力和亲和性、（3）与人类社会的划时代事件重合。中川认为“熊猫是非常符合这三个条件的动物”（《大熊猫的饲养》）。

大熊猫在日本受到欢迎的背景是当时的日本民众对成为大熊猫来日契机的中日邦交正常化表示欢迎的氛围和经济快速发展带来的兴奋感。大熊猫的样子被当时已经普及的彩电反复播放，这也推高了这股热潮。

上野街区因大熊猫而受益。人们真实感受到大熊猫的价值或许是在2008年以后的三年。随着“陵陵”去世，上野动物园没有了大熊猫了。上野观光联盟的名誉会长二木忠男回忆说“整个阿美横商店街的销售额减少三成。在此之前，大熊猫已是理所当然的存在”。

如今，在日本和歌山县白浜町的冒险大世界和神户市立王子动物园也饲养着大熊猫，在当地已经不是什么特别的存在。然而，在上野动物园，大熊猫却维持着“主角”的地位。

前上野动物园园长、日本大熊猫保护协会会长土居利光表示“大熊猫最初跟大象和长颈鹿一样是‘珍稀动物’。渐渐地，人们开始关注其动作及体形等‘可爱之处’，一直持续到现在”。或许可以说，日本人在经历了高速发展和泡沫之后从一度动物身上寻求“治愈”。

近年，SNS（社交网站）的影响巨大。典型代表是2017年诞生的香香。其可爱的样子不断出现在推特和Instagram上。上野动物园教育普及课长大桥直哉认为“感觉就像看着自己的孩子或者孙辈成长一样”。在都立动物园开设的YouTube频道上，大熊猫也获得了无可匹敌的人气。

现在，相关人员期待的是大熊猫起到“自然保护的象征”的作用。据统计，全球现有野生大熊猫1800头左右，仍无法消除灭绝的可能性。土居表示“希望借助大熊猫，让人们认识到保护自然环境和物种的重要性”。上野动物园也通过视频等宣传保护大熊猫生息地的重要性。

大熊猫饲养日志有166本。大熊猫已由“可爱”变成“应该保护的东西”。今后，希望大熊猫肩负新的使命继续留在人们心中。