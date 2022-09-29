彭博：中美审计监管合作伊始 双方在香港都不轻松

来源：彭博社

香港一座写字楼里会计师熙熙攘攘，就在这么一个极不起眼的地方，两个超级大国一场惊心动魄的角力正在上演。

就在香港中环太子大厦的23层，审计师和监管机构将决定在美中概股公司的命运，甚至是中美金融合作的未来。

美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的检查人员聚在香港，想知道中国监管当局是否会全面放开所需审计底稿的检查权限，以免阿里巴巴等中国公司在美国退市。

知情人士透露，在太子大厦的普华永道办公室和香港南边毕马威的办公室，双方经常在会议桌上各抒己见，或各自去独立的办公室商讨问题，通常会熬到深夜。

普华永道等审计公司被夹在中间，一边要回答PCAOB提出的各种详细问题，一边要听取中国监管部门的指示，哪些信息被视为国家机密不能透露。

知情人士称，中国官员有时候会要求将公司文件中的姓名、地址和薪资水平涂黑。知情人士补充道，不过到目前为止，删节信息基本上不影响检查审计底稿的完整性。

PCAOB官员在全球各地进行检查时，通常是有当地监管机构在场，但美国曾表示，会判断中国在场是否会妨碍美方获取审计文件以及接触有关人员，并强调必须可以完全查阅未经删节的审计底稿。

“美方获取必要信息若受到任何干扰，都会影响合作，”PCAOB主席Erica Williams在9月22日讲话时表示。

PCAOB、毕马威和普华永道对审计检查的细节不予置评。中国证监会和财政部暂未回复置评请求。

知情人士透露，被提出要删节的信息基本上无关紧要。他们说，PCAOB关心的不是敏感材料，而是要检查审计工作是否缜密。

一位知情人士透露，中国派出约10名中国证监会和财政部官员飞抵香港，多数会说英语。这位知情人士称，虽然中国和审计公司花了大量时间来整理文件，但美国官员的一些要求非常具体，时间也很久远，有时审计对象还得回去搜集进一步的信息。

中国大陆监管人员来到香港后夜夜长谈，有时会持续到午夜，对美国要求的材料进行分类研究。知情人士称，审计师公司已做好心理预期，所有在美国上市的中国客户最终都会受到检查。