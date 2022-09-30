俄乌战争：“局部动员”引逃亡潮 不愿参战的新兵有何用处？

来源：香港01

作者：叶德豪

自俄罗斯总统普京（Vladimir Putin）9月21日宣布“局部动员”以来，人们的目光迅速转移到俄罗斯人如何为避兵役外逃的情况。免签入境地区直飞航班机票售罄、边境大排车龙、私人飞机机位变成出逃工具、有企业包机让员工出走等等层出不穷。当然，从广处观之，这并不代表俄国没有人自愿走上乌克兰前线为普京而战，但这一阵逃亡潮确实也显示出俄国内部的厌战情绪甚为普遍。

根据美联社的报道，9月21日至28日，有超过19.4万的俄罗斯人逃至格鲁吉亚、哈萨克和芬兰。这还未算上土耳其、蒙古等其他热门目的地。哈萨克方面27日表示大约有10万人进入了哈萨克，格鲁吉亚则称每日过境人数达1万。另有在海外经营的独立媒体Meduza于26日已称俄国官方数据显示有26.1万名男性已离开俄国。

动员令的执行，在各地也引起不少混乱的情况，连电视上的右翼民族主义评论员也忍不住开口批评。根据官方对“局部动员”的说法，动员人数为30万，全需有军事经验的人，学生等能有豁免。但普京签署的动员令并没有提到“局部”，当中有关动员人数的条款也不公开。由于莫斯科似乎是给予地方政府动员配额，在执行上，一些没有进过军队、明显有残疾、年龄超过规定、在学的人，也被征召入伍。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）26日就公开承认失误，称各地首长正在主动纠正。对于外界流传俄罗斯将封锁边境、实施军法的传言，他称官方对此并无决定。虽然俄国官方媒体连番集中报道不合资格而被征召的人最终被放走的消息，但地方上的情况依然与官方立场有出入——例如新西伯利亚州（Novosibirsk）的军事委员27日就称未进过军队的人也可算是局部合格，于法可被征召入伍。

到28日，与格鲁吉亚接壤的北奥塞梯（North Ossetia）宣布高级戒备，禁止俄国其他地方的车子进入。当局声称在过去两天有2万人越境进入格鲁吉亚，当地政府无力维持秩序。当地此前据报曾在俄格边境上设立检查站，一方面将已被征召的人赶回去，另一方面对边境上的人发放征召书。

在“局部动员”令宣布当天，包括莫斯科在内的俄国各地出现示威。根据俄国人权组织OVD-Info截至26日的消息，有超过2400人因此被逮捕。部分用作征兵的建筑物被放火，有负责征兵的人员被枪击。有示威者被捕后即时被派发征召书——对此克里姆林官发言人佩斯科夫表明这并不违法。

虽然普京表明新兵将再受更多训练才会被送上战场，但华府智库战争研究所（ISW）引述的乌军消息和社交媒体消息似乎显示出一些刚征召得来的新兵已被安排加入前线军团之中。有分析认为，由于俄军前线人员不足，新兵将充当技术需求较低的岗位，并在军中“边做边学”完成训练。

对于此情此景，外界难免要问一个问题：强征不愿参战、训练不足的新兵上战场，真的能改变战局吗？

在乌克兰的战场上，目前有三大要点。一是东北哈尔科夫-卢甘斯克（Kharkiv-Lugansk）地区。 9月上旬乌军在此夺得6000平方公里领土之后，如今正企图对顿涅茨克（Donetsk）北部的利曼（Lyman）进行包围。此处乌军推进甚为明显，如果利曼失守，俄军尽失从北部攻下顿涅茨克乌控区的布局之外，其全境几得的卢甘斯克州也有可能要面对乌军的反攻。

二是顿涅茨克的谢韦尔斯克-巴赫穆特（Siversk-Bakhmut）防线。乌军在此守备多月，俄军依然是缓缓推进。

三是南部的赫尔松（Kherson）。乌军在此展开反攻超过一个月，较早前已断绝了第聂伯河（Dnieper River）两岸的桥梁交通，导致在西岸赫尔松市的俄军有被孤立之危。美国情报称当地军官曾要求撤退，却遭普京否决。目前，乌军在此呈现出缓缓推进之势。

9月上旬俄军哈尔科夫之失，当中一大原因是人员不足，精锐兵力被调往南部赫尔松增援。这也解释了为何乌军能在东北突进，赫尔松形势艰难但俄军依然力守未失。

在乌军突进前派往哈尔科夫增援的，却是另一队新兵。其实，在此次“局部动员”之前，俄方多个月来已一直用平均月薪数倍的入伍红利作招徕，到6、7月左右征召得万多人组成第三陆军军团，经一个月左右训练后送上前线。在哈尔科夫防守的正是这一队新军。面对乌军进击，这一队人却落荒而逃，给敌人留下了不少俄制装备。

有一些人可能会认为普京的“局部动员”象征俄罗斯准备在本年冬天马上展开对乌决战。但从哈尔科夫的例子可见，新兵本身并不一定有用。而且，俄军的困难不只是人员不足，还有各种军队之间欠缺配合、长久没有办法取得空中优势、较先进的武器愈来愈不足等等。俄方唯一的优势就是传统的大炮跟弹药很多。但在美国刚刚才倍增援乌的“海马斯”（HIMARS）多管火箭炮的情况下，单单是新增人员并不能迅速扭转战场上的局面。

而最近战场上面的发展跟人员数量也没有太大关系。一是俄罗斯经过两三个月，目前已能逐渐解决“海马斯”对其后方弹药库的威胁。以前俄罗斯是把依赖铁路运输的所有弹药都放一起，让“海马斯”有远程集中打击的目标，但现在据说已经找出了一种分散储存弹药的物流调整，使得“海马斯”再也不能大减俄军在前线的炮轰。在上面提过的顿涅茨克巴赫穆特一带，这种改变让俄军最近得以继续缓缓推进。

另一个就是伊朗无人机的出现。乌克兰雷达难以侦察，用美国刺针防空飞弹作攻击又不合成本效益。不过，在美国最新的军援中，已特意包括了针对无人机的雷达系统。

虽然动员大概不能即时扭转战场形势，但人员增加却很可能是对于冬天来临的部署。由于在乌克兰的寒冬中，双方在前线的推进预计非常有限，这样就给了俄罗斯以人数优势增强防守、训练新兵、在既有前线土地上建立防御工事、部署来年下波攻势的时间。

普京的考量很可能是：就算欧洲熬得过这一个冬天，如果战争明显会没有终点地持续下去的话，欧美的支援撑等住吗？

至于将不愿上战场的新兵送上战场的问题，普京大概是不用担心的。就算一般士兵及其家属亲友对动员令有重大不满，俄国国内也没有人能组织起这种反对力量。

在战场上的士兵，往往也不是为国家而战，而是为同侪而战。当一个不愿参战的人被放到战场之中，也就自然会扮演起士兵的角色。过去多个月，媒体上都有顿巴斯地区军队征用甚至强征当地乌克兰人加入俄军的报道，而前线城镇中也有乌克兰居民遇上俄军中来自顿巴斯的乌克兰裔士兵的情况。这些故事都证明了不愿参战的士兵在扮演起其士兵角色之后，对于军队依然会有一定的贡献。斯大林据称就曾说过：“数量本身就是一种特质。”这一句话的真实性将再一次在乌克兰的战场上被验证。