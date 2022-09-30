北溪输气管道漏气是谁下的手？

来源：德国之声

瑞典海岸警卫队周四发现北溪输气管道第四个泄漏点。欧盟及北约认为北溪管道是受到人为蓄意破坏。西方安全专家将矛头指向俄罗斯，克里姆林宫则影射美国是幕后黑手。

《瑞典日报》（Svenska Dagbladet）周四引述瑞典海岸警卫队称，在受损的北溪输气管道中发现第四个泄漏点。本周稍早前，瑞典和丹麦两国证实，穿越波罗的海连接俄罗斯与德国的北溪1号和北溪2号两条天然气输气管线出泄露现象。西方安全专家普遍认为，两条北溪天然气管道漏气应是遭到人为破坏，但幕后黑手究竟是何方暂时不明。

瑞典国家地震中心（SNSN）的地震网络负责人隆德（Björn Lund）对德国之声表示，该中心在发现管道出现裂缝的前后，侦测到水下发生两次人为爆炸，但目前无法断定爆炸是否是造成输气管线泄漏的原因。

虽然这两条管线在疑似爆炸发生时都未投入使用，但内部充满气体，自周一破裂以来不断流向波罗的海。俄罗斯在数周前便以技术原因为由切断北溪1号的供气。西方国家认为这只是俄罗斯的借口。

俄罗斯被质疑是幕后黑手

海洋安全专家斯维斯特克（Göran Swistek）对德国电视二台表示，破坏管线所使用的炸药数量在市场上无法自由取得，很可能具有“军事性质”。他指出，除了俄罗斯外，德国、瑞典和波兰虽然在波罗的海也有潜艇，但由于海洋深度低，以潜艇放炸药的可能性相当小。“更有可能的是使用水下无人机或其它无人自动驾驶的水下系统放置爆裂物。”而普通民用船只就能做到这一点。

斯维斯特克同时指出，俄罗斯确实拥有相关设备，“当然企业也有这样的材料，但在爆裂物方面，我会更往国家层级的行为方去想"。德国电视二台引述斯维斯特克称，俄罗斯有针对水下的国家研究计划，其无人机也曾多次被发现相当接近水下通信电缆。但他也强调，要在水下找到蛛丝马迹极为困难，线索很快就会消失在海中，只能尝试在间接证据的基础上得出结论。

基尔大学安全政策研究所专家彼得斯（Johannes Peters）也推测俄罗斯是这起人为破坏事件的凶手。“从表面看，破坏自己的管线似乎有点荒唐。但也有好理由。”

他对德国电视一台的“晨间杂志”分析指出，其中的一个理由是要向德国、波兰等欧洲国家发出“强力信号”，他们也能对更重要的供应管道出手，例如连通挪威的管道。“所以别太确定你们冬天的处境很好，别以为你们可以置换掉我们的天然气。”

彼得斯认为，俄罗斯可能破坏“北溪”的第二个原因是增加对德国的施压，让德国在因天然气价格上涨面临内政压力时，不得不采用被搁置的北溪二号输气管线。

德国政府此前已拒绝将供气切换至在乌克兰战争爆发后被叫停的北溪二号管线。

莫斯科能源咨询公司RusEnergy的独立能源分析师克鲁季欣（Mikhail Krutikhin）则对德国之声表示，从管道受损状况可以判断爆炸是来自哪个方向。若爆炸来自外部，“那么就是从外侧由破坏组织或一些水下设备所制造的爆炸。”

他认为，若爆炸来自内部，“那就是俄罗斯天然气公司（Gazprom）所为”。

“俄罗斯天然气公司能轻松将技术人员口中的‘管道猪’送入管道，它是一种能进入管道的机器人，而且很容易就能送到特定点并让它爆炸。”

他指出，人为破坏“北溪”符合俄罗斯天然气公司的利益，因为它需要一个合理“借口”以不遵守与欧洲的天然气输送合同。

俄罗斯驳斥指控“愚蠢荒唐”

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskow）周三已驳斥了俄罗斯参与破坏北溪输气管道的指控，称这样的指责是"愚蠢荒唐"。他在例行电话会议上还提到，美国能源公司通过向欧洲输送天然气能获得高额利润。

俄罗斯新闻社周四援引俄罗斯外交部称，北溪输气管线泄漏是发生在“美国情报部门控制”的区域。

俄罗斯总检察长办公室则表示，已向国际恐怖主义行为提起诉讼，俄罗斯联邦安全局也将对北溪事件展开调查。

对于克里姆林宫影射美国政府是这一事件的幕后推手，白宫斥责其说法“荒谬”。美国国家安全委员会发言人沃森（Adrienne Watson）表示：“我们都知道，俄罗斯在传播错误信息方面有源远流长的历史，它现在又再做同样的事。”

美国是凶手？

安全政策专家彼得斯指出，同样广泛流传的论调是美国可能是北溪事件的元凶，“防止欧洲在寒冬中又向俄罗斯靠拢”。但彼得斯认为可能性微乎其微。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）表示，美国不希望在对北溪外泄事件结束调查前，对破坏活动的幕后黑手进行臆测。

《柏林日报》则关注到，波兰前外交部长、欧洲议会议员西科尔斯基（Radoslaw Sikorski）在推特上放了一张北溪管道漏气的照片并写上“谢谢美国”。此举被解读为是意指美国为管道泄漏事件负责。

但他接着又写道：“所有乌克兰和巴尔干国家20年来都反对建设北溪。现在价值200亿美元的垃圾躺在海底，这是俄罗斯因入侵乌克兰的犯罪决定付出的又一次代价。有人，@俄罗斯外交部，进行了一次特别维修行动。”

中国网上也有许多针对谁是破坏北溪管道凶手的猜测，甚至有不少分析文章将矛头指向美国，以西科尔斯基的推文作为其中一项佐证。《环球时报》前总编胡锡进还在推特上贴上西科尔斯基的推文截图并写道：“美国说：不用客气，这是我的职责。”

欧盟：将作出强力回应

欧盟和北约肯定北溪天然气输气管道是受到人为破坏。欧盟外交与安全事务高级政策代表博雷利（Josep Borrell）代表27个成员国回应称：“所有蓄意破坏欧洲能源技术设施的行为都是完全不可接受的，并将受到强有力的、统一的回应。”

伯雷利还称，所有“可用的信息”都指向北溪一号和北溪2号遭到人为破坏，泄漏点是“蓄意破坏的结果”，欧盟将支持各种调查行动以厘清真相。

欧盟委员会主席冯德莱恩强调，将会尽一切努力确保欧洲能源基础设施。