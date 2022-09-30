由蓬佩奥二度访台看执政党的政治算计

来源：联合报

作者：曾志超

美国前国务卿蓬佩奥继今年3月来台访问后，时隔半年再度造访台湾，出席“全球台商经贸论坛”，并发表专题演讲。绿营在年底选举安排反中大将访台，象征民进党选战策略或将调整。

上次蓬佩奥来台活动都在台北，拜会对象主要为中央部会首长；此次则集中于南部，除了专题演讲外，还到驳二特区参访，并与民进党高雄、台南与屏东三大地方首长、多位立委、企业界人士以及与地方重要人士会面。其配合度极高，然来台成本并不便宜。

以演讲费为例，主办单位虽未公开，但媒体揭露3月行的合约，邀请蓬佩奥夫妇访台酬劳高达15万美金（21万新元）。不过，这些金额若与帮助美国军火商促成军购案或为大企业推动庞大的政府采购案（例如：波音、电厂、农产品、肉品、油汽与金融市场等）所获得的回扣相比，简直是小巫见大巫。蓬佩奥3月访台，当时就传出他有意争取台湾政府退抚基金、劳退基金投资其有关的Anarock基金公司，而蓬佩奥正是该公司资深顾问、未来的董事会主席。其背后的利益更是可观，且未公开在台面上。

从蓬佩奥来台活动观察，民进党与蓬佩奥可谓是各取所需。首先，蓬佩奥任职国务卿时声势如日中天，不逊于时任美国总统的特朗普，经常重炮批评中国，深获不少反中氛围弥漫西方国家肯定。卸任国务卿职务后，仍持续关注国际事务，并担任美国智库哈德逊研究所（Hudson Institute）“中国中心”的咨询委员会主席。蓬佩奥有意代表共和党在2024年角逐美国总统大位，故不断地发表反中言论，借以维持知名度。

无奈卸任后缺乏舞台，不再是媒体宠儿，声势直线崩跌。非但与前总统特朗普相去甚远，也远不如最近窜起的佛州州长德桑蒂斯，共和党内已逐渐被边缘化。因此，跟随着美国政界主流思潮，响应“蹭台湾”运动，试图拉抬声量，还可增加荷包，何乐而不为？

其次，就民进党政府而言，近期爆发林智坚论文抄袭案、强推数位中介法、府院介入镜电视申请案与疫苗采购争议等重大问题，民调直直落，年底地方选举选情极不乐观，有可能重演2018年县市长大败的结果。因而提早操作过去全国性选举才会祭出的“抗中保台”路线，期待再次燃起“芒果干”，以扭转落后的选情。

而蓬佩奥就是国际知名的抗中急先锋，卸任前挺台不遗余力，批判中国大陆不遗余力，为大陆最痛恨的政治人物之一，被北京当局列入制裁对象。邀请其来台，具有象征性的意义，势将配合蔡政府批陆不手软，极易挑起大陆的反弹。而且蓬佩奥多次表示有意争取共和党提名选2024年总统，纵然可能性不大，还是可提早押宝。

此举若能激起中国大陆的激烈文攻武吓，痛批独台并派军机与军舰骚扰台湾，甚至宣布新一波军演，就可激发台湾民众仇中的氛围，达到其政治目的。可以预见，蓬佩奥南部行只是蔡政府选前的其中一项政治操作，未来将会有更多的动作，将台湾带入兵凶战危边缘。至于对于选票是否有帮助，端视台湾选民的智慧。