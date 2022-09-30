能源费飙涨，欧洲人狂买取暖器，中国商家忙坏了

来源：中国新闻网

作者：谢艺观

“暖气开到2档保持恒温，电热毯睡前开30分钟，准备加热地垫、热水袋、电暖器或暖风机，还有棉门帘、窗户贴塑料保暖膜，有壁炉的话还要备好木头……”

随着天气转凉，居住在拉脱维亚的Amy，关于如何在欧洲过冬，专门总结出一套经验。

能源费暴涨，暖气不敢开到最热档

让Amy放弃把暖气开到5档（最热档），准备取暖设备的原因是为了节省能源。

“乌克兰危机以后，国际天然气价格持续处于高位。特别是欧洲天然气严重依赖进口，但今年由于地缘政治因素，天然气供应削减。”商务部研究院国际市场研究所副所长白明说。

天然气供给减少下，“现在能源费已经涨了200%至300%，”Amy告诉中新财经记者。

不只是Amy，一位在德国汉诺威居住的华人最近也受到了燃气电费的“暴击”：“2020年度燃气电费每月预缴110欧（154新元）左右，2021年度自动调节预缴96欧，2022年度每月预缴230欧，今年10月1日起，每月将预缴314欧。”

面对天然气紧缺、能源价格飙升，不少欧洲人和Amy一样，开始节约过冬。速卖通数据显示，荷兰、法国、德国、波兰消费者对中国产的取暖电器颇为依赖。

外媒援引的市场调研公司GFK的数据显示，今年上半年，德国消费者购买的取暖器比去年同期增加了35%。根据报告数据，上半年，德国至少售出了60万台取暖器。

8月份，英国家电商店Lakeland表示，今年迄今为止，其电热毯的销量是2021年销量的近13倍。

中国取暖产品出口量大增，掀起“补单潮”

欧洲人对取暖设备的“热衷”，也带动了中国相关产品出口暴增。

浙江省慈溪市是中国取暖器生产基地之一。据海关统计，今年1-8月，慈溪取暖器出口33.5亿元（人民币，6.74亿新元），同比增长26.3%，其中出口欧盟15.3亿元，同比增长55.2%。

“五六月份的时候，公司取暖器整体订单量就已超过去年全年。”宁波某电器有限公司总经理刘继文表示。

中国某大型电器企业也告诉中新财经记者，品牌空气源热泵上半年出口销额同比增幅超200%，订单量增长10倍。欧洲市场迎来倍速增长。

不同于往年9月中旬左右取暖器生产旺季就结束的情况，为了应对欧洲等地客户的“补单潮”，不少商家仍在忙着赶制订单。

“今年比较反常，往年客户最晚在4月份就确认订单了，因为他们纬度比较高，9月就开始冷了。但是今年直到现在还在下单，11月交货客户也能接受。”刘继文说。

量价齐涨，带火取暖设备股

取暖设备中，电热毯出口销量尤为亮眼。海关总署数据显示，今年1月，欧盟27国进口中国电热毯月度数量为18.9万条，6月快速增长到52.1万条，7月更是攀升至129万条，环比增长近150%。在速卖通平台上，电热毯卖到了50欧元，这几乎是国内价格的三至四倍。

欧洲对电热毯的需求，带动国内电热毯龙头企业彩虹集团股价飙升。截至9月29日，彩虹集团七个交易日内录得五涨停，累计涨幅达62.13%。

面对股价异动，彩虹集团近日发公告称，“今年取得了一些电热毯出口订单，单张订单数量低，总体金额小，未对公司收入产生实质影响。”但仍挡不住投资者对股票的青睐。

不只是电热毯生产企业，近日，空气能热泵板块也迎来爆发。9月28日，空气源热泵生产企业日出东方涨停，实现“三连板”；万和电气则涨超5%，此前已“两连板”。不过29日股价均有所回落。

北溪管道泄露或加剧欧洲取暖产品需求

饱受能源价格上涨之苦的欧洲人，正在寻找各种取暖方法，但近日的一则消息，让他们的神经再次“紧绷”。

当地时间9月26日，“北溪-1”和“北溪-2”天然气管道发生泄漏。

“估计能源费还会再涨。”看到这条新闻的Amy表示，“欧洲大部分是燃气发电，现在电费已经涨了200%，不知道还会涨多少。”

据CBC报道，在周二发现天然气管道泄漏之前，欧洲天然气价格已从8月下旬的历史高点回落，原因是各国在冬季到来之前已将储存设施填满至87%的容量。但自从管道破裂让人们对能源安全感到不安后，欧洲天然气价格已飙升约14%。

“现在北溪管道出现泄漏，即使形势转变，也无法投入使用，这也给欧洲冬季天然气供应增加了难度，或再促进欧洲人对取暖产品的需求。”白明告诉中新财经记者。