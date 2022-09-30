“金九”成色尚可 钢市期待“银十”

来源：中国证券报

作者：马爽

对传统工业金属来说，9月至10月是一年中价格、利润最容易提升的时段之一，因此素来有“金九银十”之说。部分分析人士认为，10月份，在中国稳增长政策持续发力、下游需求不断恢复的背景下，中国国内钢材市场可能出现阶段性反弹，但预计空间有限，随后市场关注的焦点可能转向对冬储价格的博弈。

需求好转提振钢价

“9月以来，部分钢材品种利润明显改善，比如长材、板材，企业复产的积极性也显著提升。”一位市场人士表示，“这主要是因为市场需求有所好转。”

在供应增加的背景下，9月以来国内钢材价格总体仍有所走强。兰格钢铁网数据显示，截至9月底，兰格钢铁全国钢材综合价格为4322元（人民币，下同，869新元）/吨，较8月末上涨21元/吨，月度环比上涨0.5%。其中长材、板材价格分别较8月末上涨约1.0%、0.4%，报4224元/吨、4310元/吨。

从供应端看，9月份大中型钢企的复产规模正在进一步扩大。据中国钢铁工业协会统计数据显示，9月上中旬重点钢企累计粗钢日均产量212.2万吨，较上月上升6.6%。

“随着需求旺季的到来以及前期出台的稳增长政策落地，9月月中之后，螺纹钢需求出现边际好转。”东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰表示，“我们测算的螺纹钢周度供需缺口（需求-供应）也在9月份之后持续好转，且最新一期的数据已经转正。从历史经验看，该数据在零轴以上时，螺纹钢价格的表现一般是偏强的。”

“截至9月底，兰格钢铁网统计的29个重点城市钢材社会库存为1002.6万吨，月度环比下降13.9%。”兰格钢铁研究中心分析师王国清表示，9月份钢材社会库存的下降，反映市场需求进一步恢复，但降速收窄则反映在企业复产规模扩大的情况下，市场供给恢复弥补了较多的消费需求增量。

“9月以来，国内进口的铁矿石均价小幅下行、焦炭均价有所上行。总体上，钢材月度成本变化幅度较小。”王国清表示。

10月小幅反弹可期

“工业品看需求。”展望后市，分析人士认为，需求端的变化仍对钢材价格起着主导作用。据兰格钢铁网统计，9月份13个重点城市建筑钢材日均成交量为13.7万吨，较8月份增加1.7万吨。这反映了随着基建和房地产项目竣工进程加快，建材需求有一定恢复。

“尽管全球经济仍面临严重通胀形势及衰退风险，全球货币政策趋紧使得国际资本市场及大宗商品市场依然承压，但从国内看，投资及消费指标等有所改善，工业生产持续恢复，企业生产活动持稳运行，带动9月份板材市场需求有所改善。当前，我国经济仍处恢复态势，预计10月份制造业市场用钢需求有望继续改善。”王国清认为，10月份国内钢材市场将呈现小幅震荡上行局面，不过不同品种之间的表现可能有所分化。

“本次美联储议息会议前后，螺纹钢期货盘面出现了大概一周时间的下跌行情。但目前来看，美联储加息75个基点的利空已经落地，下次议息会议要到11月2日。在这期间，市场对于宏观层面的关注焦点可能会转向国内利好政策出台的预期。”刘慧峰表示，近期多个部门在稳增长政策方面均有所发力，预计未来几周政策预期好转会对螺纹钢价格形成提振。

从基本面看，分析人士指出，近期供给回升对利润有所压制，限制了市场进一步增产的动力，且10月中旬之后北方将进入采暖季，也将限制供给的增加，这对价格将构成一定支撑。“需要注意的是，地产中长期的下行趋势并未改变，且10月下旬后市场将进入传统需求淡季，届时市场的关注焦点可能会转向针对冬储价格的博弈。”刘慧峰说。