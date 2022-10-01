来源：香港01

作者：汤文诗

日圆和英镑汇价近日低迷，美元兑日圆本周一度升穿145关口，英镑兑美元则跌至1.04水平，两者自年初都已下跌了两成。即使相对下跌幅度较少的人民币，今年内亦下跌了近12%，更曾跌穿过1美元兑7.2大关。

美元独强因为联储局激进加息，以及俄乌战争推升了全球风险指数，打击欧洲货币。但其他货币的走弱程度，也与各国应对经济问题的不同政策有关。政策失当不但足以弄垮本币汇率，更有可能酿成经济危机。

英、日央行为政府政策善后

以日本为例，自2010年代中期实行安倍经济学以后，货币政策长期处于超宽松状态。即使今年美国联储局等央行转向货币紧缩，日本央行仍然继续宽松，打击日圆汇率。而日本之所以不跟大队，很大原因是日本长期奉行现代货币理论，放纵预算赤字令国债水平升高，现在已接近GDP的200%。日本一旦加息将大幅提升利息支出，有可能令预算崩溃，引起国债抛售潮或货币再度贬值。虽然日本央行日前已出手干预汇市，尝试阻止日圆下跌，但估计只能起短期作用。

英国的情况大同小异。英镑在2016年脱欧公投以后已受到重创，未曾回到脱欧前的水平。上周特拉斯政府推出英国半世纪以来最大规模的减税方案，不单向富人倾斜，更加重政府的财政压力。市场闻讯抛售英镑及英国国债，英镑兑美元汇率一度跌破1985年的历史低位，连国际货币基金及美国商务部都直指这并非应对通胀的好方法。英国央行虽然买入国债，暂时止住了抛售潮，但特拉斯政府一意孤行地减税，恐怕英镑汇价也难以企稳。

中国的经济及货币政策相互配合

英日央行同样疲于替政府不负责任的经济政策善后，干涉汇率下跌的方法也许能起一时作用，但始终不可能独力回天。相对而言，人民币虽然同样在贬值，但中国的货币政策与经济政策有更好的配合。

中国在疫情初期不像美国般大量放水，人民币去年有一定的升幅。今年面对经济下行，中国没有跟随美国加息，反而降息降准，以保持利率处于合理水平。中央政府的经济政策本身较周全远虑，是人行能有效调控货币的原因，也因此人民币汇率今年只下降12%，比起其他主要货币幅度不大，也比美汇指数的升幅小。

中国央行有足充的实力和工具应对汇率下行，而政府亦会适时调整经济政策避免过度影响汇率。

近来人民币跌势加剧，央行亦出面维稳。人行周二（27日）强调要维持汇率稳定，并指出人民币受到炒汇等操作影响，呼吁投资者不要单边赌人民币贬值，否则久赌必输。周四（29日）官媒指人民币未有持续而快速贬值，人行尚未出力干预市场。由此可见，人行政策还有空间接受人民币贬值，但对于炒作汇率，亦有足充的实力和工具应对，例如提升贴现增加炒汇风险，以及指示国有银行买入人民币卖出美元。路透社周四引述消息报道，人民银行已请国有银行准备好买入人民币以维护汇率。中国的美元储备近3万亿，显然足以应付炒家。

联储局加息以来，不少人形容美国在打逆向货币战争，将通胀压力输出外国。这种说法是按着国际经贸的层面来说。从国内经济治理的角度看，央行更似是被政府挟持，要扭曲操作货币政策以为其善后。这种做法可取抑或会引起更大问题，英美日的例子相信已经说明。