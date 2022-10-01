俄欧北溪能源动脉爆炸：普京痛失制欧王牌 德国受冲击最大

来源：香港01

作者：杭子牙

扑朔迷离的俄欧能源动脉北溪1号、2号管道爆炸事件，给本就难分难解的俄乌战争又蒙上了一层阴影，也在俄、乌、美、欧等国之间掀起了一顿泥巴战。

战争持续至今，普京手里还有两张王牌，一张是核武，一张是能源。

核武肯定不能随便用。尽管普京在策动公投吞并乌克兰四州领土时，一直威胁“若领土完整受到威胁，为保卫俄罗斯和我们的人民，一定会使用我们可以使用的所有武器系统（包括核武）”，但是所有人，包括普京在内都清楚，核武只是一个威慑性工具，用来吓唬对方，它的最大威力在发射架上。

如果莫斯科真敢动用核武，普京将立刻成为全球公敌，真正的“孤家寡人”，原来还保持相对中立的中国、印度、中亚、朝鲜等国，将立刻和俄罗斯拉开距离，无论在道义还是国家利益层面，大概不会有任何一个国家和俄罗斯往来，也不敢再往来。

从英美对这场战争的态度看，如果普京动用核武，即便他们不会直接对俄开战，也会为乌克兰提供核武，让乌克兰对俄罗斯进行核报复。

所以，无论对俄罗斯还是普京个人来说，动用核武都是最后的选择，除非战争升级到极致，威胁到普京政权安全与俄罗斯本土完整，这张牌不可能出，现在形势虽然对俄不利，但是还远未到那一步。

这样一来，俄罗斯手里真正可用的王牌只有一张，就是能源，普京也利用能源这张王牌“一鱼四吃”，打出了一套相当漂亮的组合拳。

第一通过能源出口为战争和被经济制裁输血；第二将能源出口与本币支付捆绑，稳住卢布；第三通过加大对中印等国能源出口，稳住战略后方；第四，也是最重要的“吃法”，通过能源“钓”住欧洲，卡住德法等国的脖子，一则让欧洲在援助乌克兰时有所忌惮，二则在欧美之间及欧洲内部制造分裂，为将来谈判结束战争、解除制裁创造条件。

从开战这几个月的情况看，通过玩能源这张王牌，普京想达到的效果几乎都实现了。特别是第四种“吃法”，可能连欧洲都没有想到会被吃这么惨。

战争导致的能源短缺使欧洲物价暴涨，天然气价格涨了五倍，电价涨了十倍，居民生活刚性支出暴涨，工业生产成本飙升，对经济民生形成了严重冲击，让欧洲各国政府头疼不已。

尤其随着冬季到来，再加上美元升值带来的输入性通胀压力，各国更是雪上加霜，谁都不知道再持续下去会发生什么事情。

所以我们可以看到，欧洲对战争的心态现在非常複杂，一方面他们继续为乌克兰提供军事支持；另一方面，在最现实的利益与压力面前，又不得不考虑到俄罗斯的情绪，削减对乌克兰的军事支持力度，急于从俄罗斯获得更多能源供应。

尤其德国，作为俄罗斯能源的最主要进口国和欧洲的制造业大国，从民间到企业到政府，能源短缺带来的冲击更是全方位的。德国总理朔尔茨还似乎继续为与普京讲和留下空间，例如他至今也未有对乌克兰输出后者一直想要的豹2型坦克（Leopard 2）。

德国之外，除了东欧原属苏联势力范围的那些“新欧洲”国家，“老欧洲”差不多都是和德国一样的态度。

老欧洲（尤其是德国）首鼠两端的举动，乌克兰、波兰、英国、美国，都看在眼里。

乌克兰肯定不愿看到这种局面，因为乌克兰能撑到今天，主要靠欧美的军事援助，其中德国又是欧洲最主要的援助国之一，如果德国因为对俄罗斯的能源需求而持续缩减对乌军事援助，其它国家有样学样，乌克兰分分钟都打不下去，更不要说收回被俄罗斯公投吞并的四个州领土。

波兰也不愿看到这种局面。波兰是对支援乌克兰最卖力、最坚决的国家之一。波兰和俄罗斯之间存在难以和解的历史仇恨，而且如果俄罗斯吞并乌克兰，兵锋将直抵波兰边境，与波兰成为邻国，下一个波兰可能就会成为另一个被吞并的对象。

英国也不愿看到这种局面。作为欧洲一极的英国，几百年来，最不愿意看到的就是德法崛起，也不愿意看到俄罗斯扩张坐大，却很乐意看到欧洲大陆乱成一团，所以对乌克兰战争的态度，从约翰逊到特拉斯都非常积极。

美国更不愿意看到这个趋势。有消息说，几天前的联合国大会，美国代表就向欧洲提出要求说，拜登政府对欧盟放缓对乌克兰的财政援助表示失望。美国建议欧洲伙伴建立财政支持的“常规机制”并显著加快速度，并且增加和提供的不是贷款，而是赠款（即无需归还）。

不管大家愿意不愿意承认，美国都是这场战争的最大受益者，战争除满足了美国军火与能源商的利益，削弱了俄罗斯这个军事竞争对手，加速了美国希望推动的东西方脱鈎进程，还严重削弱了欧洲本就极为有限的战略自主能力，加深了欧洲对美国的经济与安全依赖，巩固了美国的霸主地位。

所以，谁最可能炸掉这两条管道，毁掉俄罗斯的能源王牌，同时也断掉德国（欧盟）的念想？嫌疑对象可能就在这四个国家之中。

最后不管这起事件是谁主谋，俄罗斯和德国都是最大的受害者，德国被断掉了来自俄罗斯的能源供应，必须加大进口美国的液化天然气，能源危机势必持续加剧，俄罗斯则等于被废掉了唯一可用来牵制欧洲的王牌，被斩断了经济命脉。