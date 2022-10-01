边境即将开放 小三通岂能不同步解封？

来源：台湾《联合报》社论

台湾行政院宣布自10月13日起扩大开放边境，实施入境免居隔，并开放非免签国家入境，旅游则取消禁团令。这些措施，除使人民入出境更自由，也有助于经济观光的活络，让遭疫情囚禁了三年的民众能逐渐回归正常生活。然而，观光禁团令虽解除，却独对陆港澳地区设限，金马“小三通”也未同步开放。如此双重标准的解封，根本是漠视人民的需求。

两岸小三通自2001年实施以来，不仅成为金门、马祖地区与对岸通商通航的便捷管道，也为许多台湾民众往来两岸提供了另一选择。2019年，透过小三通往来两岸的民众达两百多万人次，可见其快捷便利，有助疏解两岸航空客运量能。更重要的是，小三通的开启，直间接促进了金、马地区的繁荣，使两地的战地风貌丕变。

冠病疫情爆发后，台湾中央疫情指挥中心在2020年2月片面宣布关闭两岸小三通，迄今已逾两年半。当时冠病疫情初起，国际社会对冠病病毒的认识有限，疫情又起自大陆武汉，民众充满恐慌，政府基于台湾的防疫安全选择关闭此一通道，自可理解。而今民众多已接种疫苗，对疫情的应对已习以为常，而蔡政府的边境开放竟还特意锁着这一块不放，恐是“反中”情结作祟。

七月底被立委问到小三通何时开放时，台湾交通部长王国材曾承诺，“国境开放，小三通就会开”。如今，王国材的承诺落空，政府换成政治思维上阵。陆委会副主委邱垂正声称，两岸“疫情措施有严重落差”，台湾ＣＩＱＳ（通关、证照，检疫、安全）都做好了，但对岸未做好整备，因此仍有待进一步沟通。陆委会的说词，其实充满漏洞。

先谈两岸的疫情落差。台湾近期每天仍有三四万人确诊，而对岸的确诊人数每日则仅数百人，落差确实很大。因此，若开放小三通，应该是对岸更担心台方旅客带进病毒，而不是台方担心受到陆客带入病毒。陆委会应与对岸协商的是，双方如何建立一个更易于验证的安全区，让两岸人民更便于透过小三通互访通商，不必受到严苛的隔离禁制，更不是紧闭着小三通门户丝毫不放。实施初期，或许可采限班、限量方式试行，俟双方逐渐摸索出更有效的模式，再持续扩大开放。

渐进式恢复小三通，对两岸都有重要的意义。对台湾而言，这是在两岸一连串军事紧张及经济报复后，蔡政府可以伸出的橄榄枝，展现台方寻求两岸和平的善意，有助台海情势的降温。对金马民众而言，他们原本受益于小三通的观光及贸易之惠极大，在被疫情紧缩了两年半之后，中央应把金马民众被剥夺的权益还给他们。此外，小三通也是很多台商及台胞便捷的返乡之路；年底选举将届，转眼又是春节，及早开放这条海上捷径让人民返乡，是政府责无旁贷的工作。

对大陆而言，若能利用“小三通”的重启，进行地区性的疫情管制降级实验，未尝不是全中国逐渐移向解封的一个契机与阶梯。亦即，透过闽南及闽东与金马的小三通，所获致的经验，未来可扩大移植至其他地区，必然大大有助于中国经济与世界的重新接轨，也让人民免于疫情的无尽羁绊。尤其，许多台湾民众确有意愿登陆观光，但目前北京严苛的隔离政策让人却步，这道栅栏不妨透过“小三通”略微开启。

小三通的推动，曾大大拉近了两岸人民的距离。现在，随着边境即将开放，小三通没有理由再继续封闭。两岸政府若无法重启对话，不妨请地方对口单位先代为穿梭吧！